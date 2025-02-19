台企銀董座任期倒數　友人曝劉佩真心聲「俯仰無愧」

▲台企銀董事長劉佩真。（圖／讀者提供）

記者陳瑩欣／台北報導

台企銀董事長劉佩真受到「銷假事件」爭議影響即將黯然卸任，友人指出，她從事公職40年，雖在台企銀時間並不長，但上任時欣然承擔的精神不變，如今已快要卸任，仍是俯仰無愧、無怨無悔。

本月8日，台企銀遭檢調搜索，事後新北地檢署證實劉佩真依《銀行法》特別背信罪諭令50萬元交保；而後民眾黨主席、立委黃國昌爆料劉佩真在2023年請病假91.5天，隨後因病中居家上班銷價69天，全年績效獎金191萬，引起各界抨擊，財政部、府院雖未表態，但劉佩真在不影響團隊的考量下自行請辭。

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「她之所以願意在和病魔博鬥時，努力讓自己站起來，就是深知台企銀需要她。」劉佩真的幕僚指出，辛苦對抗不適、吊點滴批公文的人，反而成為眾矢之的，始料未及。

財政部公股負責人考評資料也顯示，劉佩真之所以能夠拔擢至台企銀，主因是她在輸出入銀行，兢兢業業寫下放款、輸出保險承保、稅前淨利都破紀錄的成績。

而劉佩真在台企銀，她還是維持「拼命三娘」的性格，縱使別人已經休息也不放過和各路企業主交陪成長的好時機，帶進上百億的存款業務，雖然付出時別人看不見，但台企銀在企金、個金各項業務全力衝刺，113年交出稅前淨利140.57億元的優異表現，締造史上新高，這是不能否定的事。

友人轉述，劉佩真上周向行政院口頭請辭時相當平靜，只表達「希望我的卸任可以讓台企銀紛擾告一段落，萬事可受公評。」她更希望台企銀公司、行政團隊專注本業，不要再被莫須有的議論影響。