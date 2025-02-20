公共建設去年近7400億元創17年新高　量能執行率93％

▲國發會。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

國發會今（20）日召開第126次委員會議，說明去年整體公共建設計畫經費超過7,800億元，執行金額約7,392億元，創近17年新高，執行量能超過93％，執行成果涵蓋交通、文化、經濟、水利及衛生福利等多項民生需求建設，今年仍將持續穩健推動各項重大建設。

國發會主委劉鏡清表示，去年底經各部會努力，已完成多項重大公共建設，如台鐵鳳鳴臨時站完工啟用，提高鶯歌鳳鳴地區交通運輸便利性；桃園會展中心全區啟用，包含國際會議中心與可容納6,000人的展覽館，可望帶動青埔地區產業發展。

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國道3號大溪交流道南出銜接台66線系統匝道紓解該路段平假日尖峰時間及匝道交通回堵現象；高雄港第7貨櫃中心全面落成啟用，打造智慧化港口，推升高雄港的全球貨櫃港吞吐量等。

展望未來，劉鏡清指出，今年有多項重大建設預計完工、啟用、調度、商轉等，如新北市美術館、桃園大潭電廠7號機、高雄興達電廠1號機、故宮北院圖書文獻大樓、東西向快速公路台76線西庄至西湖路段等。

劉鏡清強調，除請各部會督導所屬預先部署相關完工啟用前準備作業，以如期如質達成預期效益外，並請各部會妥為規劃因應政府預算刪減對計畫推動可能影響，務必妥善排列資源配置優先順序，做好必要經費盤點，加強管控公共建設計畫重要查核點，盡最大努力讓國家建設能夠穩步向前推展，發揮最大綜效。