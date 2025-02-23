44檔債券ETF 3月除息開跑　3檔投等債配發金額搶頭香

▲投資人安心長期領息，法人建議，選擇美國長天期BBB級公司債。（圖／路透社）

記者巫彩蓮／台北報導

根據CMoney統計，3月共有44檔債券ETF將進行除息，不少月配息型債券ETF已率先公布3月每受益權單位預估配息金額，包括新光BBB投等債20+(00970B)、統一ESG投等債15+(00966B)、凱基A級公司債(00950B)等3檔，其中，新光00970B、凱基00950B兩檔預估配發金額換作年率約有6.4%，統一00966B也有5.6%的水準。

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投信法人表示，川普2.0時期，市場避險需求持續，對於擁有高殖利率、高票息率的債券ETF來說，從去年以來到今年為止，市場投資買氣仍炙手可熱，根據各家投信官網資料，3月國內將有約44檔債券ETF參與除息，主要集中在投資等級債ETF商品，共有18檔最多，其中00970B、00966B兩檔為首次配息。

由於這兩檔皆主要訴求投資長天期BBB投資等級債，從3月預估配息金額來看，新光00970B公布每單位預估配發0.053元，統一00966B公布每單位預估0.14元，以年化配息率來看，新光00970B換算年率約6.4%左右；至於統一00966B，採取累積兩個月債息收入於首次配發，使3月首次配發金額較同業高，換算年化配息率後則約5.6%上下。

新光投信表示，新光00970B，則是自2024/12/17上市以來的首次配息，訂於4/9為收益分配發放日，與其他月配債券ETF較不同的是，00970B採月中評價、月初領息，對於領息族來說，投資人可以優先選擇00970B ETF，再挑選其他採月中或月底領息的債券ETF或高股息ETF，兩者作靈活搭配，可以提高每月領息次數，方便領息族進行更完整多元的每月現金流規劃，作靈活配置的神隊友。

新光投信建議，想參與新光00970B ETF配息的投資人，最晚須於3/10前至各券商或網路辦理申購，3/11為除息交易日，4/9為收益分配發放日。

新光BBB投等債20+ETF(00970B)經理人劉恆誌表示，川普4月關稅再出籠，債市紛擾再起，唯觀察川普前幾次關稅態度，市場認為川普仍留有談判空間，且關稅政策執行，也未一次到位，從過去川普1.0時期對關稅的影響預期來看，目前關稅被視為僅影響債市波動的噪音，考量現階段美國10年公債殖利率仍保有4.5%左右水準，投資人2025年若想追求更安心穩健的長期領息資產，建議選擇美國長天期BBB級公司債。

