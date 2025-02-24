董座魏哲家持股僅排第四　台積電高層持股排名一次看

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

財經中心／綜合報導

今年初，台積電股價創下1160元的歷史新高，雖然之後受到川普晶片關稅、DeepSeek崛起及與英特爾合資等事件影響，股價略有波動，但依然穩定在1060元以上。這使得台積電高層的身價也隨之上升。不過目前董事長魏哲家的持股其實並非最多的一位，而是排名第四，以下為台積電前十大持股高層的排名與持股情況。

第一名：曾繁城

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81歲的董事曾繁城以3460萬股的持股，價值達378.93億元，成為持股最多的董事會成員。曾繁城是台積電創始員工之一，1987年帶領工研院VLSI計畫團隊加入台積電，並曾擔任副董事長。目前他還擔任創意電子董事長及世界先進副董事長。

第二名：林錦坤

企業策略發展資深副總林錦坤持有共1388萬股，股票價值達151.99億元。林錦坤也是首批從工研院轉職至台積電的員工，曾任晶圓一廠至晶圓十二廠等多項管理職位。

第三名：秦永沛

執行副總暨共同營運長秦永沛持有912.29萬股，股票價值達99.89億元。他自1997年起在台積電擔任多項職務，並在28奈米、16奈米及7奈米製程的良率提升工作中扮演重要角色。

第四名：魏哲家

台積電董事長魏哲家持有709.28萬股，股票價值約77.67億元。他經常購買自家股票，以實際行動支持公司。隨著台積電在美、日及歐洲擴展業務，魏哲家面臨更多挑戰。

第五名：何麗梅

即將卸任人資長的何麗梅持有647.42萬股，股票價值約70.89億元。自1999年起，她在台積電擔任過會計長、財務長等多個重要職位。

第六名：莊子壽

營運/廠務副總莊子壽持有460.1萬股，股票價值50.38億元。他自1989年加入台積電，主要負責新廠規劃及既有廠房的運轉及升級。

第七名：游秋山

研發/特殊技術副總游秋山持有192.95萬股，股票價值約21.13億元。自1988年起，他在台積電擔任過多項製造及研發職務，並在光罩技術開發上有卓越貢獻。

第八名：黃仁昭

財務資深副總暨財務長黃仁昭持有166萬股，股票價值約18.18億元。他自1999年加入台積電，負責多個企業財務專案。

第九名：王英郎

晶圓廠營運一副總王英郎持有136.15萬股，股票價值約14.9億元。自1992年起，他在台積電擔任多個生產相關管理職位。

第十名：羅唯仁

企業策略發展資深副總羅唯仁持有129.6萬股，股票價值約14.19億元。他於2004年加入台積電，曾任營運組織二副總經理及研發副總等職位。