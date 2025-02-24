鴻海前進休士頓攻AI！　蘋果宣布庫克見川普後砸16兆投資美國





▲美國總統川普。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

美國總統川普關稅政策持續發威，外電報導，蘋果公司今（24）日指出，為尋求減免中國進口產品關稅，將與重要協力廠商鴻海一起在美國休士頓生產人工智慧（AI）伺服器，預計將僱用2萬名員工，並在未來4年斥資5000億美元（約台幣16.4兆元）投資美國，這是蘋果在美國做出了迄今為止最大的承諾。

對於這項消息，至截稿前為止，鴻海皆尚未正式評論。

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《彭博社》、《路透社》皆報導，蘋果公司未來4年在美投資重點將包括與鴻海一起開發新的休士頓的伺服器製造工廠，密西根州的供應商學為以及與該國現有供應商的額外支出，這也是川普和蘋果執行長庫克在白宮見面以後正式披露資訊。

報導指出，蘋果與鴻海正在為新的AI雲端運算平台「Apple Intelligence」進行建置中，在蘋果公告位於休士頓的據點將負責生產相關業務後，蘋果海外搬切工作也將展開。

市場預期，現階段Mac電腦中雲端運算伺服器已使用先進的M系列晶片，而這些晶片仍將繼續在台灣廠商生產。

而蘋果設計的晶片1月已開始在台積電（2330）的亞利桑那州工廠量產。蘋果打算將其「先進製造基金」（Advanced Manufacturing Fund）規模從50億美元（約台幣16.36億元）擴大至100億美元（約台幣3271億元），其中包括承諾在台積電亞利桑那廠投資數以十億計美元生產先進晶片。



「他正在投資數千億美元」川普在他的社交網絡 Truth Social 上發表的一篇文章中寫道，蘋果進行投資是因為「對我們正在做的事情有信心」。蘋果沒有透露新的投資是否已經在進行中，但市場已解讀此為「川普的勝利」。

川普曾威脅對從中國進口的商品徵收 10% 的額外稅，蘋果在中國生產絕大多數 iPhone 和其他產品，在關稅政策下，蘋果與重要供應鏈成員共同調整腳步。

