日系外資讚AI啟動ABF產業革命　首評台廠3雄「買進」

▲欣興電子廠房外觀。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

日系外資近期以「啟動AI-革命性的ABF產業」為題，將相關產業在AI浪潮下的表現做出分析，報告透露次級業者雖受英特爾（Intel）需求疲弱陷入掙扎，但一級業者在輝達（NVIDIA）強力拉貨下業績可期，台廠載板3雄首獲「買進」評等。

這份報告首度將台灣「載板三雄」納入追蹤名單，皆授予「買入」評級，其中欣興（3037）目標價為175元、南電(8046) 目標價上看180元、景碩(3189)目標價上看135元。

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台廠ABF載板3雄今日漲跌互見，欣興下跌1元或0.77%，以每股129.5元作收；南電上漲3.5元或2.5%，以每股143.5元作收；景碩上漲1元或0.96%，以每股105元作收。

最新出爐的報告對ABF載板產業提出3大預測，第1、 AI 伺服器在 2025 年將佔全球 ABF 需求的 20%，受到顯著的規格升級和單位增長的推動。

第2、經過兩年的庫存調整後，常規伺服器 CPU 的補貨可能從 2025 年下半年開始。

第3、對台灣 ABF 基板公司皆給予正面評級，欣興、南電、景碩操作建議皆為「買入」，欣興電子是該行業中的首選。

由於 AI 伺服器需求激增，近期對關鍵上游 ABF 基板原材料的需求特別強勁，法人觀察，T 玻璃的短缺比2024年10月的報告中指出的更為嚴重。隨著 Nittobo 和 CCL 供應商逐漸耗盡庫存，以及設備維護期，預計T玻璃將從2025年第二季度開始進入短缺周期。

報告指出，味之素 2024 年第四季度的積層膜(Ajinomoto build-up film，ABF)收入達到歷史新高。儘管大多數下游 ABF 基板供應商受到Intel需求疲軟利空衝擊仍在苦苦掙扎，但是一級基板供應商已開始優化其2025年的訂單組合，特別是將訂單供應轉向NVIDIA，由於當前材料短缺。在這種情況下，大多數基板客戶將在 2025年軟化其定價策略。