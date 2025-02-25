築間去年每股賺4.06元　全年配息4元、殖利率5.6％

▲築間。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

築間（7723）今日公告去年財報，去年全年合併營收為57.84億元，寫歷史新高，營業利益為2.47億元、歸屬母公司稅後淨利為1.86億元，EPS為4.06元；董事會也通過2024下半年度盈餘分配案，預計每股配發現金股利2元，加計已配發的上半年度現金股利2元，合計全年配息每股4元，配發率高達98.52％；全年現金殖利率近5.6％。

築間表示，2024年擴展餐飲品牌版圖，並積極進軍日本、香港等海外餐飲市場，集團推出多個新品牌，並調整品牌結構，致力於提升中高價位餐飲品牌的市占率，同時加強街邊店與百貨商場的門店布局，隨著市場規模逐漸擴大，集團全年合併營收創下歷史新高。

[廣告]請繼續往下閱讀...

築間指出，2024年推出「築間麻辣火鍋」、「朴庶韓國烤肉」、「築間燒肉本命」等多個新品牌，並進行新門市的開設，與既有門市的整改，進一步擴大國內10個品牌聚落規模；雖前期產生的整修裝置費，以及人力成本與管銷業費用的增加，影響集團獲利表現，但2024全年平均毛利率45.80％，僅較2023年略減，2024全年營業利益2.47億元，歸屬母公司稅後淨利1.86億元，EPS為4.06元。

此外，築間董事會通過2024下半年度盈餘分配案，預計每股將配發現金股利2元，其中包含盈餘分配之現金股利1.6元，資本公積發放0.4元，加計已配發之113上半年度現金股利2元，合計全年配息每股4元，配發率高達98.52％；董事會決議將提前於3／31配發2024年下半年現金股利。以25日收盤參考價71.8元計，全年現金殖利率近5.6％。

展望2025年，築間將繼續深耕台灣餐飲市場，並進一步布局香港與日本等海外市場，以雙位數展店為目標，持續推動展店計畫，將持續於推動街邊店及百貨商場的門店布局，擴大品牌聚落，提升集客效益，並維持新舊品牌雙線並行的發展策略，穩定新品牌的營運表現，同時優化單店業績表現。

隨著海內外餐飲市場版圖持續發展，築間將適時調整、優化營收結構，並強化資源集中管理策略，降低營運成本，提升集團獲利能力，以維持集團長遠發展的成長動能。