台塑生醫打造餐飲品牌FB Kitchen　7月再開第2品牌

▲台塑生醫旗下餐飲品牌FB Kitchen。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

台塑（1301）集團旗下台塑生醫近期跨領域嘗試，推出餐飲品牌「FB Kitchen」，開幕初期每日預約率超過9成、回訪率逾5成；今年7月也將在高雄開出第二個餐飲品牌「昆仲食舍」，將這兩個品牌做好後，才會思考未來展店策略。

台塑生醫FB Kitchen在開幕初期即獲得市場高度關注，每日預約率平均超過9成，短時間內，客人自主於Google Map回饋之五星好評已逾300則，更創Google Map美食商家少見達滿分5顆星之記錄，無論在餐點口味、服務品質、用餐環境等均獲消費者高度肯定，回訪率逾5成以上。

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▲台塑生醫旗下餐飲品牌FB Kitchen「台塑牛小排牛肉麵』。（圖／記者廖婕妤攝）



台塑生醫資深經理吳鑫昌表示，台塑生醫開餐廳做餐飲，初衷是希望可以提供員工在園區用餐，滿足員工需求，推廣台塑牛小排給大眾，並不是跨足餐飲要做多大規模，會先把這2個品牌經營好，再來思考、規劃下一步的拓展計劃。

此外，台塑生醫也配合集團發展打造高雄「王氏昆仲公園」，預計於2025年底前推出第二餐飲品牌「昆仲食舍-阿媽的私房菜」，以創新台菜為主，也吃得到創辦人 王永慶先生母親當年的拿手家常菜，用在地食材及感念的心譜出一桌王家私房料理，用一甲子的味蕾來感動人心。

台塑生醫董事長王瑞瑜表示，台塑生醫始終關注大眾的健康與生活品質，餐廳的設置起心動念是為照顧員工，但也是首次將原本於台塑招待所內才能品嚐的正宗美食對外分享，傳承我的母親當年款待員工與創辦人賓客的初心，讓更多人能品嚐到這份40年經典美味中的溫暖與守護。

台塑生醫總經理劉慧啟指出，FB Kitchen著眼的不僅在於餐點的獨特與創新，更有品牌歷史與品牌精神的傳承意涵，台塑生醫很榮幸能將這份具企業精神意義的料理發揚光大。