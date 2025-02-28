川普關稅戰、大戶獲利了結　黃金面臨2025年首次單周負報酬

▲黃金金飾示意照。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／台北報導

受到美國總統川普關稅戰影響，國際金價本周衝高後遭遇獲利了結賣壓，連續2個交易日走弱，本周即將面臨2025年首見單周負報酬，美國時間周四每盎司報價2860美元，為連續2個交易日走跌，累計單周跌幅2.6％。

除了國際金價走弱以外，台銀黃金存摺報價也陷入整理，近2個交易日收盤價各報每公克台幣3087元、3073元，終止連續5個交易日在3100元以上的好表現。

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《彭博社》報導，黃金最近幾天的下跌是在避險需求增加的情況下，價格在本周一推高至每盎司2956.19的歷史高點，投資人對川普關稅對美國通膨、貿易、全球經濟和地緣政治影響的普遍不安突顯了黃金在不確定時期作為價值儲存手段的角色。儘管這些擔憂尚未緩解，本周黃金更多地受到美元上漲和獲利了結的影響。

目前投資人將黃金進出策略觀察重點放在美國核心個人消費支出價格指數（PCE）的表現，這個數值將在美國時間周五晚間公告。

台銀黃金報告引述賀利氏貴金屬(Heraeus)資料指出，雖然黃金在過去18個月的表現非常出色，但金價可能已經接近高點。隨著價格接近每盎司3000美元，泡沫化的跡象越來越明顯，黃金市場已進入高風險區域，投資者需關注價格修正與全球經濟變化，短線每盎司2800美元可能會提供支撐，若價格進一步回調，價格可能達每盎司2450美元至2550美元。