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澎湖輪榮獲德國iF設計大獎　累計已獲三項大獎為台灣藍色公路增光

▲澎湖輪。（圖／台航提供）

▲澎湖輪已獲iF設計獎等三項大獎。（圖／台航提供）

記者張佩芬／台北報導

228連假開始交通部航港局傳來好消息！2025 年iF設計獎27日於德國漢堡揭曉，航行高雄馬公航線的澎湖輪榮獲iF產品設計獎(Product Design)殊榮！為國內首艘獲得iF大獎的RORO客貨船，是澎湖輪繼2023台灣設計BEST100獎及2024全球華人金典設計獎後再次獲獎，堪稱台灣藍色公路優化升級的重要里程碑，該獎項將於4月28日於德國柏林頒獎。

航港局局長葉協隆表示，iF 設計獎(iF Design Award)是全球最具影響力的設計獎項之一，素有設計界奧斯卡獎的美譽，由德國iF國際論壇設計公司(iF International Forum Design GmbH)主辦，自1953年 創立以來，該獎項一直都是優秀設計的象徵，與紅點設計獎(Red Dot)及IDEA設計獎並列為世界三大設計獎。

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▲澎湖輪內裝典雅舒適。（圖／航港局提供）

▲澎湖輪內裝典雅舒適。（圖／航港局提供）

澎湖輪是由該局結合營運商台灣航業公司委託日本內海造船廠打造的萬噸級RORO客貨船，從設計初期至建造過程中，航港局為提升澎湖輪的設計美學，特別邀請台灣設計研究院及柏成設計有限公司與日本NSS長崎船舶裝備株式會社合作，組成澎湖輪設計團隊，從船舶外觀、內裝設計到指引標示都仔細深入探討。

航港局進一步表示，除了美學設計的導入，航港局更重視人本交通理念的落實，澎湖輪通用無障礙設施、視障點字等均提供行動不便者貼心的服務，跳脫以往傳統公有船舶設計的窠臼，提供民眾全新的搭乘體驗，並要求加入驗船中心(CR)的船級，提升船舶的安全性及舒適性，澎湖輪自2023年9月營運以來，頗受民眾好評，載客率平均超過五成，旅客量較原先的臺華輪足足成長一倍。

航港局強調，航港局近年來致力於打造臺灣藍色公路品牌「TAIWAN Hi」，希望透過「航、港、船、遊」四大面向提升海運客運品質，包括航運服務升級、港埠設施優化、船舶效能提升、促進海洋觀光等四大策略，並建立場站、船舶相關設計標準規範，開啟海上公共運輸美學新篇章。

澎湖輪連續獲獎對航港局、台航公司、台灣設計研究院及柏成設計公司等參與團隊是一個很大的肯定，未來航港局將持續優化相關環境與服務，努力達成打造高品質台灣藍色公路的目標！

關鍵字： 澎湖輪iF設計大獎三項大獎藍色公路

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