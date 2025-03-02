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估值修復潮來了！　DeepSeek帶動陸、港科網股漲勢

▲▼Deepseek。（圖／路透）

▲DeepSeek帶動陸、港股估值修復。（圖／路透社）

記者巫彩蓮／台北報導

DeepSeek年前橫空出世，帶動香港恒生科技股表現，今年以來累積漲幅更達33.25%，新光恒生科技指數基金經理人詹佳峯表示，恒生科技指數年後這一輪上漲，主要受益於DeepSeek帶來AI技術突破，若結合陸港科網龍頭股本身條件，未來AI結合百工百業，迎來AI+互聯網、AI+電動車、AI+個人電腦等新商業模式，將能為企業帶來價值重估、股票評價回升等中長期投資契機。

市場分析師預估，從2月起，全球資本市場將對陸港股，尤其是科技股重新評價，首波將看好騰訊、阿里巴巴、美團、小米、比亞迪電子、聯想等主要科網龍頭股，受益於AI發展前景亮麗，預估今年陸港科技龍頭股等，財報將陸續傳來佳音，包括由阿里巴巴、網易、嗶哩嗶哩、百度等主要互聯網股，截至1月底營收與獲利表現，已勝過市場預期，法人看好基本面題材強勁帶動下，恒生科技指數中長期股價表現，將有機會隨財報持續改善而水漲船高。

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詹佳峯也認為，儘管關稅和川普政策產生各種雜音，但DeepSeek問世，已改變全球對中國發展AI人工智能的潛力，加上習近平日前會晤民營企業領導人發表談話，傳達「國進民退」的階段性任務告一段落，習近平和馬雲等科技巨擘握手聽取發言，政策意涵象徵中國繼續發展人工智能和技術的長期決心不會動搖，一改過去官方政策監管低潮，華麗轉身進入AI技術升級領域，贏向由人工智能D潮所帶來的轉骨機遇。

從財報預估數字即可發現：2025年恒生科技指數全年營收年增率約11.91%；獲利年增率也有24.66%，相較2024年表現，2025年雖出現營收獲利年增率下修，但2025年預估數字仍維持雙位數正成長，顯示恒生科技指數成份股基本面轉趨正面，至於本益比方面，目前恒生科技指數本益比來到25.4倍，相較過去3年平均本益比達24.6倍，與2021年以來本益比平均達30.1%，目前恒生科技指數評價面俢復才正開始，預估2025年整體獲利進一步改善下，指數有望跟著水漲船高。

投信法人表示，香港恒生科技指數，2025年有望迎接首波陸港股估值修復潮，由於過去外資持續低配陸股、港股本益比長期處於低檔位置，加上中國內地人民儲蓄率高，使全球主被動基金，今年紛紛看好港股投資潛力，尤其是聚焦陸港科網各領域龍頭股的恒生科技指數，營運成長仍走在初升段上，指數股價位置也仍在打底階段，大陸科網股仍有望繼續領跑，中長期股價爆發潛力值得期待。

詹佳峯建議，投資人可以透新光恒生科技指數基金，作中長期持有或採定期定額方式佈局，是一手掌握中國科技巨頭及這一波陸港科技股新牛勢起漲的指數型投資工具。
 

關鍵字： 科技股陸港股AI技術恒生科技指數股市

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