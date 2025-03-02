比特幣是騙局？《富爸爸》作者認了再反轉：美元和銀行更騙

▲比特幣。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

很多人不敢碰加密貨幣，擔心自己成為龐式騙局受害者。對此，理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）發文表示，比特幣可能是騙局，「但它並不像美國美元和美國銀行系統那樣大的騙局……」更形容美元和美國銀行系統是銀行黑手黨（BANKSTERS），預測美國金融系統會崩潰。

羅伯特清崎1日在社群平台X上發文，回答關於「比特幣是騙局嗎？（Is BITCOIN a SCAM？）」他先是點頭「可能是……」接著話鋒一轉，「但並不像美元和美國銀行系統那樣大的騙局」，指稱騙局是從美國聯準會（Fed）開始的。

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羅伯特清崎將經營美國銀行的銀行家稱為「銀行黑手黨（BANKSTERS）」，當這些人搞砸、損失數十億美元時，美國聯準會卻會「保釋」這些人，「他們應該進監獄的」。

羅伯特清崎認為，這種「犯罪行為」不可能持續太久，預測美國的金融體系將會崩毀，呼籲投資人保護好自己「遠離銀行黑手黨」，建議投資人購買真正的黃金、白銀和比特幣，「不要購買黃金、白銀或比特幣的交易所交易基金（ETFs）……那是銀行黑手黨的錢。」

據了解，羅伯特清崎所敘述的是2023年發生的銀行倒閉事件，當時美國政府和聯準會為了救助瀕臨倒閉的銀行，印了數十億美元。