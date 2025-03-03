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新制勞退分紅入帳！　467萬戶領超過5萬元

（重傳Logo）▲▼金融,投資,鈔票,1000元,消費,台幣,年終,年終獎金,獎金,新台幣,錢,財富。（示意圖／ETtoday資料照）

▲新制勞退分紅有58％領超過2萬元。（示意圖／ETtoday資料照）

記者廖婕妤／台北報導

新制勞退基金2024年大賺近6990億元，收益率達16.16％，以有效帳戶1292萬戶計，有749萬戶、58％分配金額超過2萬元，其中有467萬戶、36.2％可分得超過5萬元，分紅金額今（3）日入帳。

勞保局表示，2024年度新制勞退基金運用收益為6989億7406萬餘元，已於今日完成收益分配並揭示於勞退個人專戶，勞工朋友可透過勞保局提供的多元管道查詢。

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勞保局說明，由於個別勞工退休金繳納的時間及金額均不同，因此每位勞工朋友實際分配到的收益金額也有所差異，並非直接以當年度收益除以個人專戶數作平均分配。

勞保局指出，2024年度新制勞退基金績效斐然，據統計，此次參與收益分配的退休金個人專戶約1292萬戶，逾半數勞工分配金額超過2萬元，約749萬戶、占58％，其中超過5萬元者，約467萬戶、占36.2％。

勞工朋友可使用勞保局提供的多元管道查詢個人專戶分配到的收益金額，自今(3)日起可透過行動電話認證、自然人憑證、虛擬勞保憑證、行動自然人憑證、金融電子憑證、勞動保障卡至勞保局e化服務系統，或到勞保局各地辦事處臨櫃查詢。

此外，因收益分配資料傳輸至實體ATM需作業時間，故自明（4）日起始可利用土銀、玉山、台新、台北富邦及第一銀行的勞動保障卡或郵政金融卡至發卡銀行或郵局實體ATM查詢。

關鍵字： 勞退基金勞保局分配金額2024年勞工福利

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