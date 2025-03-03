永豐金、京城銀股臨會雙雙通過整併　拼今年內取得金管會核准

▲永豐金股東會臨時會。（圖／讀者提供）

記者巫彩蓮／台北報導

永豐金（2890）、京城銀（2809）今（3）日同步召開股東臨時會討論合併案，永豐金由董事長陳思寬主持，她表示，如果金管會同意一年內完成永豐銀、京城銀兩家金融機構合併案，提升經營綜效，替股東、客戶及員工創造三贏。

2024年12月27日，永豐金宣布以換股、現金各半，1股京城銀換1.15股永豐金加上現金26.75元，以當時永豐金每股23.6元、京城銀約49.55元，換算溢價率來到8.8%，合併總價金約599億元，合意收購京城銀。

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在京城銀66家分行中，有48家在雲嘉南、高屏地區，共佔73%，永豐銀125家分行，77%在北北基、桃竹苗區域，兩家有很大的互補。

京城銀工會上周以投票表決由永豐金提出的員工安置計畫，該項計畫雖然未能通過，對於針對員工安置問題？陳思寬表示，人才是企業最重要的資產，永豐金在合併前已進行充分評估，確保所有員工權益獲得保障。

京城銀行則在上午9時半左右完成股東臨時會召開，董事長戴誠志交指出，交接時間愈短，就能避免員工、客戶的流失，5至10年來看，台南有南科，高雄則受惠於台積電設廠的經濟效益，這對永豐金併購京城銀具有絕對加分效果。

根據金管會銀行局統計至去年9月份全體國銀資料計算，永豐銀行與京城銀行合併後之總資產金額增加至3.1兆元，排名將由第13名上升至第12名；中小企業放款排名將由第11名上升至第9名（民營銀行第2名）；1～9月份累計稅前淨利排名由第10名上升至第8名。從金控的角度，1～9月稅後淨利排名則將前進3名至第7名。

