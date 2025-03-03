生孩要給200萬且拒擔房貸　他怒「女友蹭免費」！網轟：太便宜你了

▲原PO不滿女友提出的條件。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者施怡妏／綜合報導

一名男網友氣炸指出，跟女友談到生小孩的花費，女友要他出200萬元，包含恢復期的薪資損失，以及一年多的育兒開支，但他根本沒這麼多錢，五年前買房，身上還有房貸壓力，一年只能存10萬元。貼文曝光，掀起網友討論，「很簡單，她不想生」、「她說不定不是覺得懷孕有價，是因為她根本不想生小孩」。

男網友在Dcard發文，「女友說要生小孩應該給他兩百萬（兩年薪資+月中醫美等）」，女友要求他支付200萬元，包含懷孕、產後請假的薪資，以及育兒費用等等，但他根本無法負擔這筆龐大的費用，五年前才買房，「手上沒那麼多錢，現在一年存10萬左右而已」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

女友現在住在他買的房子，他提議女友付租金，直到累積到200萬元後再考慮生孩，但女友認為這間房子不是她想要買的，且夫妻間不應該收租金，拒絕支付房租。原PO又提出另一個方法，賣掉現有房子，婚後共同購買新房，並由女友支付一半的頭期款，但女友依然拒絕，認為重新裝潢浪費錢。

原PO表示，「所以其實就是要蹭免費的不願意出錢啊，原來在女友眼中一切都是有價碼的，她只能佔便宜，不能吃虧，懷孕有價，但房子不值錢的荒謬思想」，認為女友浪費他的青春，「我們都超過三十歲了」。

對此，網友認為生小孩的事情要慎重討論，「想讓她冒生命危險生一個自己不想要的小孩本來就需要耐心、誠意與補償」、「她只要求200萬不只要承擔生小孩的種種痛苦和危險，還包括以後帶小孩的費用，根本太便宜你了」、「如果她能兩年時間全顧好小孩，我只要掏錢無聊去逗弄兩下，其實200萬好像也還行」、「懷孕難受+工作被影響+生很痛+身材走樣+餵奶也超痛+長期睡眠剝奪+育兒很累」。