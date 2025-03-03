快訊／106萬股民嗨翻！00919配0.72元 3／18除息

擁有逾106萬股民的季配型台股ETF群益台灣精選高息（00919）今（3）日公告第8次配息初評，每股配0.72元，預定3月18日除息，3月17日為最後買進日，4月15日入帳，以00919今日收盤價23.79元估，維持配發0.72元，單次配息率為3.02%。年化配息率高達12.11%。

兩檔台股月配型ETF開獎！ 00936、00944維持歷史新低

2檔月配型台股ETF今（3）日配息開獎，台新臺灣永續高息中小型ETF（00936）宣布本次配息0.03元，創下配息新低，年化分配率不到3%；野村趨勢動能高息（00944）宣布本次配息金額維持0.058元，維持連9次相同水準，年化分配率約4.8%。

川普驚嚇！彭博示警「靠外匯難躺賺」 台幣續貶風險仍在

川普上任帶來的貿易戰風險與聯儲會延遲降息，台幣走貶，壽險業為此可以減少外匯避險操作，加上部分業者改採外匯價格變動準備金新制，造成外匯衍生品交易量萎縮，《彭博社》直言靠外匯操作獲利的銀行將面臨挑戰，分析師更認為台幣仍有續貶風險。

新制勞退分紅入帳！ 恭喜467萬戶領5萬元以上大紅包

新制勞退基金2024年大賺近6990億元，收益率達16.16％，以有效帳戶1292萬戶計，有749萬戶、58％分配金額超過2萬元，其中有467萬戶、36.2％可分得超過5萬元，分紅金額今（3）日入帳。

台積電千元有撐！法人喊「不貴」 進場抄底留意2件事

228 連假期間，美股費城半導體指數、台積電（2330）ADR同步挫低，造成今（3）日台積電面臨千元保戰，法人表示，以今年台積電（2330）EPS預估值60元，千元價位並不算貴，然而市場仍在消化川普關稅課徵情緒，才會造成台股震盪，3月有西班牙通訊大會、輝達GTC等大型活動，台股仍在22502～23732點箱型區間整理。

無薪假增加223人 製造業占近190人最多

勞動部今（3）日公布最新一期無薪假，實施人數共2873人，家數為135家，與上期相比增加223人、增加7家，勞動部表示，本期增加仍在製造業，主要有1家廠商增加187人所致，後續仍會密切觀察。

台積電千元岌岌可危 陸行之：設備廠影響更大

知名半導體分析師陸行之今日發文表示，近日傳出AI晶片公司下修台積電CoWoS的產能需求，但他認為對台積電影響不到，但會衝擊CoWoS設備廠，當初是怎麼上去，現在就怎麼下去。

勞動基金1月賺1087億元 收益率1.61％

勞動基金運用局今（3）日公布勞動基金最新績效，截至2025年1月底止，勞動基金規模為7兆1287億元，收益數為1087億元，收益率為1.61％。

桃機新國門擬拋200億聯貸 5銀行爭食商機

桃園機場公司新國門第3航廈（T3）興建進度接近尾聲，逾956億元的興建案最後約2成、資金規模上看200億元聯貸案近期釋放聯貸意向，背後涉龐大商機，5家公、民營金融機構有意評估，市場盛傳動作積極的民營銀行為搶主辦，利率已殺向1.68％，即將成為近期最低行情。

比特幣、以太幣該上車嗎？ 專家給3大投資心法

美國總統川普2日宣布5種虛擬貨幣列戰略儲備，包括比特幣、以太幣、瑞波幣、Solana及卡達諾等在內的加密貨幣，然後幣圈就漲瘋了，飆升10~60%！此時台灣的投資人該跟著速速上車嗎？專家提醒長線看俏但短線震盪，仍需觀察落地實況，近期可嘗試短進短出，但仍不建議盲目跟著熱潮大膽ALL IN！