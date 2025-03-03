兩檔台股月配型ETF開獎！　00936、00944維持歷史新低

▲台股今天上漲。（圖／資料照）
記者巫彩蓮／台北報導
2檔月配型台股ETF今（3）日配息開獎，台新臺灣永續高息中小型ETF（00936）宣布本次配息0.03元，創下配息新低，年化分配率不到3%；野村趨勢動能高息（00944）宣布本次配息金額維持0.058元，維持連9次相同水準，年化分配率約4.8%。
00936宣布本次配息0.03元，創下配息新低，除息交易日為3月17日，最後買進日為3月14日，收益分配日為4月8日，以今日15.59元收盤價計算，單次配息率約0.19%、年化配息率約2.3%。
00936擁有7.87萬受益人，資產規模158.54億元，去年4月17日開始除息首配0.11元，5月升至0.16元，6月除息一度配發0.25元引發市場熱議，不過隨後又連兩次降至0.16元，至去年9月、10月維持0.08元後，11月起連續3個月除息來到0.05元，今年2月17日除息每股配0.03元，本次追平新低未能回升，連續兩個月每股配息0.03元。
00944宣布本次配息金額維持0.058元，以今日14.86收盤價元計算，單次股利殖利率0.39%，換算年化殖利率約4.68%，除息日為3月18日，最後買進日為3月17日，收益分配發放日4月15日。
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