遠傳2024年市值破3000億　總經理井琪：行動業務飽和積極推數位轉型

記者蘇晟彥／台北報導

遠傳 3 日舉辦媒體餐敘，由董事長徐旭東、總經理井琪帶隊，向媒體報告2024年營運成績。井琪表示，2024年在遠亞合併的綜效提前兌現，全年總營收、EBITDA （稅息前折舊攤銷前獲利）皆創下歷史新高點、市值更一舉突破3,000億元大關。此外，今年遠傳也似乎將重心發展轉移到friDay上，將升級「遠傳心生活」App，打造一站式數位服務平台，讓用戶享受更智慧、便捷的數位生活。

▼ 徐旭東、井琪出席媒體餐敘。（圖／記者蘇晟彥攝）

遠傳董事長徐旭東表示，「遠傳合併亞太以後第一年就把合併綜效超前實現，帶來2024年的好表現，相當不錯。但遠傳不能以此為滿足，要不斷創新成長，因為科技變化太快了，期待新的一年遠傳能挑戰新的高峰。」而遠傳總經理則代表，向媒體報告2024年遠傳營運成效，在遠亞合併綜效超越目標， 2024 年全年營收與獲利增幅更雙雙居業界之冠，展現強勁的成長動能。全年合併總營收與 EBITDA 皆創歷史新高，稅後淨利則寫下近 18 年來新高，EPS 也創下近 11 年來新高，各項財務指標均展現卓越成果。

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但井琪強調，儘管遠傳5G月租型用戶滲透率達到43%，也期盼2025年可以過50%，但行動業務的市場已經高度飽和，用戶數來到3,000萬，但其實有很多人是重複門號，甚至沒有到達當年4G推出時候的80%，因此，遠傳積極推動數位轉型，帶動新經濟業務獲利能力大增，獲利年增率從8%，2024年倍增至19%。企業客戶方面，智慧資通訊解決方案、雲端業務獲利年成長率達30%，子公司博弘雲端、數聯資安的EBITDA年成長率也分別高達34%、47%，表現突出。個人用戶部分，遠傳friDay影音連年蟬聯本土OTT付費訂閱第一，營收與獲利年成長率皆達雙位數；隨民眾資安意識提升，遠傳守護網服務營收與獲利年成長率更分別達到293%、1877%，都對新經濟業務成長產生重要貢獻。

最後，在今天愛立信也與遠傳電信共同簽訂「2025永續智慧網路演進」合作備忘錄（MOU），雙方將共同推動人工智慧（AI）及B5G（Beyond 5G）技術發展，聚焦「重塑連接價值」、「鍛造智慧網路」與「釋放未來潛能」三大要點更深度合作。愛立信與遠傳將利用AI與自動化技術，優化網路效能和營運效率、以先進網路安全技術強化數位韌性，並在5G Advanced技術創新應用方面擴大合作。