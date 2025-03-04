台積電赴美投資千億美元「是雙贏談判」　郭明錤提五重點分析

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日宣布將在美投資1000億美元，知名分析師郭明錤今日發文表示，這是一場雙贏的談判，一方面川普展現他的談判力，台積電則有效降低地緣政治及關稅風險，為股東創造最佳利益，郭明錤也對此深入分析，並提出5點看法。

郭明錤表示，台積電在2025年3月4日宣布的新一輪對美國投資計劃中，與原本規劃差異之處在於投資金額額外增加1,000億美元、減少1座先進製程晶圓廠、增加1座先進封裝廠、與增加一座研發中心。

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郭明錤認為，這是一場雙贏的談判，美國政府很清楚自己要什麼。台積電則在美國政府的需求與商業利益中，為股東創造最大利益。

郭明錤分析，對台積電來說，1,000億美元投資金額看似龐大，但並無規範細節，故台積電未來可根據情況彈性調整這筆支出，因此不用太擔心對台積電的獲利影響。台積電最大的挑戰始終來自於市場需求，以及能否在先進製程上超越自己。

郭明錤指出，美國政府方面，要求多增加一座先進封裝廠，用意是增加AI晶片完全在美國製造的比重，更加凸顯AI對國家安全與商業發展的重要性。增加RD中心，則是要提升美國半導體的研發能力。

郭明錤說，川普政府對美國人民展示了在半導體本土化上，優於前任政府的執行效率，並提升對中國的談判力。台積電則因此新一輪投資，極大限度降低地緣政治、關稅與反托拉斯的風險，為股東創造最大利益。

以下是郭明錤整合其最新的產業調查所做的深入分析。

1.

美國跟台灣有更緊密的合作關係。根據台積電的規劃，即便美國先進製程晶圓廠都完工，僅佔該公司全球產能約5-7%，因此美國客戶在未來數年內還是需要高度依賴台積電在台灣的產能。此外，未來數年內台積電的美國廠能否順利運營，仍須高度依賴台灣的技術團隊遠端協助。

2.

毛利率影響與新受惠者。美國廠平均毛利率約30-35%，全面商轉後，預期讓台積電整體毛利率下降1.5-2%。為降低對毛利率的負面影響，台積電將進一步要求供應鏈降價，這對既有供應鏈是很大的壓力，但也創造更多新供應商機會，這是接下來的投資機會。

3.

不用過度擔憂投資金額。很多投資人會很在意1,000億美元的投資金額對台積電的獲利影響，我認為這過度擔心了。除了上述提到可視情況彈性調整支出外，台積電會把海外投資控制盡可能在某個比例，因此我的理解是，很有可能台積電接下來會減少對德國與日本的投資。此外，因為台積電在美國增加一座先進封裝廠，因此可能就不會再跟群創買工廠。

4.

研發中心優勢。台積電在美國設立研發中心，有兩大好處：1) 積極搶奪Intel、IBM與相關上游的優秀人才、與 2) 與美國材料商更緊密合作研發 (對台積電來說，最大挑戰早已不是N2與N16的生產良率，而是封裝材料）。

5.

對台積電是短空長多。我能理解市場對台積電新一輪對美投資的顧慮，但我認為很多部分是多慮了。台積電最大的挑戰，如我上述所說，還是在於市場需求，以及能否在先進製程上保持領先。