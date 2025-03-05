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勞氏船級社在台舉辦歐盟燃料法規論壇　助船東應對挑戰與轉型機遇

▲左五起LR新加坡公司代表吳鐘漢、台灣公司總經理呂芳儀、BIMCO亞太區總經理庄煒、LR高雄驗船師經理甘裕元等合影。（圖／LR提供）

▲左五起LR新加坡公司代表吳鐘漢、台灣公司總經理呂芳儀、BIMCO亞太區總經理庄煒、LR高雄驗船師經理甘裕元等合影。（圖／LR提供）

記者張佩芬／台北報導

隨著歐盟燃料法規(FuelEU Maritime)今年正式生效，全球航運業正面臨前所未有的能源轉型與碳排放合規挑戰，為協助業界深入了解法規內容並制定應對策略，英國勞氏船級社(驗船協會，LR)昨(4)日在台北國泰萬怡酒店舉辦「FuelEU論壇」，吸引了來自航運產業的船東、租船人、技術專家及相關從業人員近百人與會。

LR台灣總經理呂芳儀指出，歐盟除了徵收碳稅，根據制定的2020年碳排基準基數，要求今年彎靠歐盟船隻需減碳2%，2030年達到減6%目標，2050年達到減碳80%目標，未達目標以船隻自上一個港抵達歐盟港口使用的燃料噸數計算罰款，罰款金額頗高，英國到歐盟航段減半計算，每年1月底前要報數字給歐盟，3月底前會由驗船機構或第三方做確認，6月底前繳罰金，對海運業影響很大。

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論壇聚焦於FuelEU Maritime法規的實施細節、技術應對方案及合規策略，並探討法規對船東的深遠影響。本次論壇匯聚了來自不同領域的專家，針對FuelEU Maritime法規的核心要求、技術挑戰及市場影響進行了深入剖析。主要議程包括：

FuelEU法規更新與背景：呂芳儀介紹了FuelEU Maritime法規的最新進展，並解讀其對航運業的影響。她指出，該法規旨在逐步降低船舶能源的溫室氣體強度，推動航運業向低碳及零碳排放方向轉型，並對所有進入歐盟港口的船舶提出了嚴格的合規要求。

BIMCO(波羅的海國際航運公會)條款與合約應對策略：BIMCO亞太總經理庄煒分享了FuelEU相關的海事條款，並指出船東可透過合約調整，明確租船人與船東在燃料成本、碳排放責任及罰則分擔上的角色與義務，從而減少合規爭議。

銀行、借貸與合規池化實踐：勞氏技術諮詢經理書世同(線上參與)解析了FuelEU法規中提供的合規機制，包括銀行(Banking)、借貸(Borrowing)及合規池化(Pooling)，並展示如何利用這些工具優化船隊的碳排放管理。

▲歐盟燃料法規訂的減碳時程表。（圖／LR提供）

▲歐盟燃料法規訂的減碳時程表。（圖／LR提供）

技術支持與未來發展：

勞氏商務諮詢主管孫大勇(線上參與)介紹了勞氏針對FuelEU的全面支持服務，包括燃料選擇建議、數據監控系統建設、合規策略規劃及風險管理，幫助船東在法規下保持競爭力並實現可持續發展目標。

FuelEU Maritime法規的實施，對船東的業務運營與長期策略產生了深遠影響，主要體現在以下幾個方面：

1. 營運成本的增加：為達成法規要求，船東需採購低碳或零碳燃料(如生物燃料、氨燃料或甲醇燃料)，而這些燃料的成本顯著高於傳統化石燃料。若船舶未能達成合規，將需支付高額罰款，對財務造成壓力。

2. 技術升級與船舶改造的需求：船東需投資於技術升級，例如安裝風力輔助設備、提高燃油效率，或改造船舶以適應清潔燃料使用。新造船則需考慮採用更清潔的動力技術，如LNG(液化天然氣)、氨燃料或電池混合動力。

3. 合約與法律風險的增加：FuelEU法規對租船合約的影響尤為明顯，船東需與租船人協商明確的責任分配，特別是在燃料成本上升及合規罰款的分擔方面。BIMCO針對FuelEU推出的新條款為船東提供了法律保障，幫助降低潛在的合規爭議風險。

4. 數據監控與報告需求的提升：船東需建立完善的數據監控系統，準確記錄燃料使用及碳排放數據，並確保年度報告符合FuelEU要求。與核查機構合作，確保報告的準確性與合法性，並及時取得合規證書(DoC)。

5. 市場競爭壓力的加劇：符合法規要求的船舶將在市場中更具吸引力，而未達標的船舶可能面臨租船困難或失去市場份額的風險。船東需積極尋求創新的運營模式，例如參與合規池化(Pooling)，與其他船舶共享排放盈餘，實現整體合規。

作為航運業的長期合作夥伴，勞氏船級社致力於為船東提供全面的支持服務，幫助其應對FuelEU法規的挑戰並抓住能源轉型帶來的機遇，包括：

技術諮詢與燃料選擇：提供低碳燃料及技術解決方案的建議，協助船東選擇適合的技術路徑。

數據監控與合規策略：幫助船東建立數據監控系統，確保碳排放數據的準確性，並制定長期合規策略。

合規風險管理：透過模擬分析及專業顧問服務，降低船東在合規過程中的風險。

教育與培訓：提供專業的法規解讀與技術培訓，提升船東及相關從業人員的合規能力。

呂芳儀表示，FuelEU Maritime法規的實施標誌著航運業邁向低碳轉型的重要一步。作為全球領先的專業服務機構，勞氏船級社將繼續攜手航運業界，共同應對能源轉型與法規挑戰，推動航運業實現可持續發展目標。

勞氏船級社是全球第一個船級社，成立於1760年，是一家全球領先的專業服務機構，致力於提升航運業的安全性與可持續性。憑藉深厚的專業知識與豐富的實踐經驗，勞氏船級社為客戶提供從技術支持到合規策略的全方位解決方案，助力航運業應對未來挑戰。

關鍵字： 勞氏船級社歐盟燃料法規論壇挑戰與轉型

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