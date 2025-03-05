雲品國際去年每股賺3.13元創近6年新高　擬配息2元

▲臺東市北町日式建築宿舍群「寶桑町屋Machiya Posong」。（圖／雲品國際提供）



記者廖婕妤／台北報導

雲品國際（2748）今（5）日通過2024年度財報，合併營收為24.43億元，年增3.55%；稅後淨利為3.3億元，年增16.86%；EPS為3.13元，創下近6年新高，董事會亦通過2024年盈餘分配，每股擬配發現金股利2元，配發率達63.89％，以今收盤價63.1元計，殖利率約3.17％。

雲品國際表示，今年開春營運表現亮眼，大型外燴、尾牙、春酒、農曆新年假期住宿營收成績斐然，大型外燴接單成績創歷年新高，激勵全年營運展望，Q1營收有望持續穩健成長。

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根據交通部觀光署數據，今年外國旅客來台估超過1000萬人次，雲品看好今年君品酒店台北、雲品溫泉酒店日月潭的外籍住房旅客能夠有所成長，進一步維持全年住房穩定的成長動能；館外餐飲與委託經營事業上，本月起更加入「le beaujour 芃卓」的高訂宴會宅邸的委託經營事業；在委託經營事業與合作共享場地的雙通路經營模式下，君品Collection與直營宴會廳總桌數躍升至930桌，全年宴會接單量有望持續成長，推升餐飲營收成績。

雲品國際指出，旗下運營的台東縣政府文化處標租案的臺東市北町日式建築宿舍群「寶桑町屋Machiya Posong」已於2月15日正式開幕，在228連假、三月份的週末與四月的兒童清明連假皆有著8成以上住房率。其餐飲據點「北町丼飯屋」與「魚刺人雞蛋糕 寶桑店」也將於3月與4月投入營運行列，將有助雲品未來的營收表現。

雲品國際持續積極拓展營運版圖，受理委託經營的據點將持續優化獲利能力，目前正在營運的據點有新北淡水嘉廬、桃園皇家薇庭、台東紅葉谷綠能溫泉園區、台中蘭克斯特、台北茹曦酒店餐飲與宴會、台中水湳圓觀、台南亞果薈、台東寶桑町屋及以最新加入的「le beaujour 芃卓」等9處據點；台東機關車庫、烏來蘇卡利漫活、台南宜樂安平、台中北屯富貴天心特區、南投埔里福興溫泉、嘉義光禹國際旅宿園區與雲品酒店杭州等7處則正積極籌備中，今年2處據點將有望投入營運行列，擴大市佔率。