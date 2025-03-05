蔡明忠談台積電赴美擴廠：護國神山挺身保護台灣ICT產業

記者蘇晟彥／綜合報導

MWC（Mobile World Congress）從3日開始舉辦，台灣大哥大由董事長蔡明忠率隊，在接受媒體聯訪時談起「台積電議題」指出，「台灣在未來AI扮演著重要角色，希望美國政府能清楚看到這點」同時強調，「如果扼殺台灣AI產業的發展，就是扼殺整個世界的AI產業發展」

▼蔡明忠針對台積電議題指出「扼殺台灣AI產業發展就是扼殺全世界AI產業發展」。（圖／台灣大哥大提供）



蔡明忠在接受媒體訪問時，被問到「台積電將投資1,000億到美國一事」，他指出，台積電作為台灣的「護國神山」，這次是挺身而出來保護台灣相關ICT產業，他認為，其實台灣在一個非常關鍵的位置，屬於AI供應鏈的樞紐地位，不管事節能設備、散熱設備等等，都與台灣有關。

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他強調，「台灣位在整個AI發展的中間，希望美國政府能真正看到這點」，同時蔡明忠也認為，「扼殺台灣這些（AI）產業的發展，就等於是扼殺整個世界AI發展」。此外他也點出，「台積電也不是一間笨公司，而是全世界最厲害的公司，怎麼會不知道大家所想的事情，本來就是有打算，剛好在這個時間點宣布。」

此外，台灣大哥大在這次MWC上，也與電信設備商諾基亞簽屬「AI行動網路與新創服務合作備忘錄」，未來將聚焦AI網路運用、開發5G智慧服務、多頻段調適智慧節電與既有設備升級延長使用三面向合作。