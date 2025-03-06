每天15分鐘讀財經新聞　她挑到這檔飆股翻賺1倍

▲臉書「女孩向錢進$」版主張Ceci，退休後仍維持天天閱讀財經新聞習慣。

圖文／鏡週刊

臉書「女孩向錢進$」版主張Ceci 38歲就從職場退休、環遊世界，羨煞旁人，退休後，她仍然維持工作時的好習慣：每天閱讀財經新聞。她表示，2022年時留意到報上電源供應器台達電的一則消息，仔細閱讀財報後開始買入，至今帳上獲利超過1倍。而談到提早退休的關鍵，她說不需要的錢少花吧！只要多充實自己，一點都不難。

「就算退休、財務自由，我還是每天都會閱讀財經新聞。」張Ceci說。正因為維持這個好習慣，讓她退休後資產繼續成長50%，即使生活零收入也不怕。

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攤開張Ceci退休後的資產配置，為了過得安心，她將資金70%擺在全球股市ETF，20%是成長型個股及ETF，其餘則是台股、新興市場、債券及現金，只要帳上市值超過此一比例，就會再平衡，意思是把漲多的部分賣掉、去買跌多的市場。

從全球最大財經資訊Bloomberg台灣區業務總監退休，閱讀財經新聞是她的日常；張Ceci每天至少花15分鐘讀報、瀏覽網路新聞，從中知道世界主要企業的動態與發展。她指出，很多投資小白對財經專有名詞感到很陌生、害怕，但只要多看、多聽吸收新知，慢慢就能明白專有名詞代表的意涵，「每天累積1、2個專有名詞的意義，長期下來就很可觀，而我也是這樣累積出來的。」張Ceci強調。

張Ceci說，電動車是趨勢；而提到電動車大家都知道要買特斯拉，但她卻對特斯拉執行長馬斯克獨樹一格的作風感到不放心，遲遲未買入。直到2022年第4季讀報時留意到一小則新聞，台達電泰國子公司泰達電是重要的電動車充電樁、電源轉換器生產地，且在泰國上市，公司業績表現亮眼、營收不斷成長；讓她眼睛一亮。

再看看台達電，電池電源一直是主要本業，「我去翻了台達電財報發現，營收及獲利逐漸向上，且公司從10年前就開始佈局充電樁，另外，電池電源也一直是主要本業，從營收、EPS（每股純益）來看，公司穩健經營，所以我從股價200元左右開始買入，到現在已經賺逾1倍。」她分享。

張Ceci說，自己投資上也非一帆風順，慘賠過幾次後，才慢慢找到自己投資的方式。年輕時，她曾買過以為是轉機股的遠航，沒想到轉機竟是直轉而下，等到下市前一天才驚覺必須賣掉持股的她，大虧5成；或是2008年金融海嘯，在恐懼時撤出市場，「那次我賠了上千萬也，半年後才敢再看股市。」

38歲離開職場，買回自己的時間自由，張Ceci說，祕訣無他，管理好自己的財務與慾望是關鍵。她表示，台灣工作幾年後，她被派駐到香港、後來升任高階主管，年薪超過台幣400萬元，身邊同事名牌不離身，她沒被誘惑，穿朋友的二手衣也感到自在，「不需要花的錢就少花，這樣離財務自由才會更近一點。」



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