大阪世博會TECH WORLD館開箱　參觀者戴智能手環AI給來台觀光建議

▲建築外觀呈現「心之山」意象，以群山象徵台灣的多元文化與豐富自然生態，外觀運用環保金屬板折射光影呈現山的壯麗及雄偉。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

睽違5年的國際盛會「世界博覽會」，即將於今年4月13日在日本大阪盛大登場，台灣以TECH WORLD館名義參展，經濟部次長江文若親自介紹，台灣將透過智慧科技和數位應用，展現多元包容的價值，向世界發出「共好」的邀請，共同開創美好的未來生活，參觀者配戴智能手環，運用AI演算技術將參觀體驗的感受數據生成專屬的「心動曲線」，提供個人化的台灣觀光行程

TECH WORLD 館配合大會，觀者配戴智能手環，運用AI演算技術將參觀體驗的感受數據生成專屬的「心動曲線」，形成個人化的台灣觀光行程主題以「連結世界，共創未來美好生活」為策展理念，透過多媒體展演科技及全方位沉浸式感官旅程，講述撼動人心的故事。在世博會多達180個參展單位中，我展館將呈現7大亮點：

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一、建築外觀呈現「心之山」意象，以群山象徵台灣的多元文化與豐富自然生態，外觀運用環保金屬板折射光影呈現山的壯麗及雄偉，並以「心之山」寓意每個人心中的願景與共好起點。

▲導覽人員制服，以「台灣杉」象徵堅韌精神。（圖／記者張佩芬攝）

二、以六感體驗打造沉浸式展演，展館的三大劇場（生命、自然、未來）將以沉浸式體驗展示嶄新科技，運用560支全彩智慧顯示系統與參觀者互動，並透過360度環景效果，以及打造視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺和心感等六感體驗，展現台灣的生物多樣性、自然之美與人類未來世界。

三、提供參觀者AI互動旅程吸引來台觀光，觀者配戴智能手環，運用AI演算技術將參觀體驗的感受數據生成專屬的「心動曲線」，形成個人化的台灣觀光行程，讓感動延續，並促成更多參觀民眾來臺觀光。

四、建置虛擬展館與官網互動體驗，線上線下結合，突破空間限制，讓全球觀眾透過「虛擬世博」感受台灣之美，並體驗個性化數位內容。

五、由金馬團隊打造主視覺，結合台灣特色打造動態主視覺，呈現自然生態、農產、半導體科技、台北101與珍珠奶茶，展現臺灣多元文化與產業實力。

六、採用永續理念導覽制服，以「台灣杉」象徵堅韌精神，服裝採用環保材質(玉米纖維與牡蠣殼再生紗)，展現永續與海洋資源再利用的精神。

七、規劃展館月月藝文活動，TECH WORLD館自4月開幕起，每月均安排藝文團體表演，包含原住民文化表演及臺灣傳統藝術等，傳達台灣文化特色。

▲右六起貿協秘書長王熙蒙、館長邱揮立與工作團隊合影。（圖／記者張佩芬攝）

2025年大阪世博會將於4月13日至10月13日在日本大阪夢洲舉行，歡迎民眾前往參觀TECH WORLD 館，更多資訊可至TECH WORLD館官網瀏覽。



TECH WORLD館官網：www.expo2025-techworld.com/