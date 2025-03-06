3家券商找網紅廣告行銷　金管會：自律規範6月中出爐

▲金管會。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

金融業會找網紅合作宣傳業務，為了避免誤導民眾，金管會將約束券商，修正「會員從事廣告、業務招攬及營業促銷活動管理辦法」（下稱廣告管理辦法），強化證券商廣告行為之自律規範，一旦有違規由券商公會負責懲處，預計最快6月中正式發布網紅自律規範。

金管會證期局主祕尚光琪表示，國內共計有65家券商，目前已有3家券商有跟網紅合作，為降低證券商從事廣告、業務招攬及營業促銷活動爭議事件，進行廣告管理辦法修法，修法有以下四大重點：

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（一）資金融通廣告規範：證券商辦理資金融通業務所製作之廣告文宣，應避免鼓勵或引導投資大眾過度擴張信用，致其承擔過高風險。

（二）證券商與網紅合作規範： 證券商與網紅合作應於內部控制制度明訂事前、事中及事後管理機制；證券商應與網紅簽訂契約，明訂雙方權利義務；證券商應定期檢視合作之網紅從事廣告行為符合相關規定，證券商公會並定期抽查業者遵循情形；證券商若發現有未合作之網紅針對所發行或代理之金融商品、服務內容散布偏頗、不實言論者，應於公司官網及訊息來源說明澄清；為使證券商有充分時間因應新措施，已合作之網紅管理如有不符規定者，應於3個月內補正。

（三）舉辦座談會之管理：證券商舉辦現場講習會、座談會、說明會、現場展示會或其他公開活動，所散發、張貼之宣傳品中，有關受邀發言對象皆須註明其服務單位或經歷；並督促受邀發言對象就其所發表之言論及看法內容，不得違反證券相關法令及證券商公會規範。

（四）資訊軟體之控管：證券商及其受雇人均不得提供或媒介具有證券交易分析、推介建議或全權委託等功能之非屬公司軟體；如有提供前揭以外軟體之必要性，公司應自行於內部控制制度訂定相關管控措施，以確保所提供軟體之合法性並避免與交易人產生糾紛。

