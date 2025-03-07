美光看中兩強項延攬劉德音　「有設廠經驗」

記者劉邠如、李芸樺／台北報導

記憶體巨頭美光（Micron）延攬台積電前董事長劉德音出任該公司董事，市場如何看待？會有台積電技術被學走、人才被挖走的疑慮嗎？

資深分析師陳唯泰認為，美光延攬劉德音很可能有兩個原因，一是借重他過去在半導體業界的人脈，另一個是設廠的經驗。

陳唯泰說，美光跟台積電並不是對手，台積電在做晶圓代工，美光算是台積電的客戶，基本上沒有直接的競爭關係。

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▲台積電前董事長劉德音。（圖／資料照）