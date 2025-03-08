崴航集團30周年　因應市場變局強化中南美運務、設立遊輪服務公司

▲崴航集團董事長曾俊鵬(前排右四)率高階祝酒，其左為副董事長林宗祥，其右為總經理詹泰弘，其左二為財務長林月清、其右二為美洲公司總經理張隆勳。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

經營海空運承攬業務的崴航集團，今(8)日中午在台北晶宴會館舉辦30周年慶，集團董事長曾俊鵬表示，目前集團在全球佈60多間公司，員工超過1300人，一直享有穩定獲利，今年國際局勢充滿各種變數和挑戰，公司積極拓展中南美業務，也已申請設立台灣遊輪服務顧問公司，預計本月底開業，將在現有遊輪員工教育訓練工作之外，展開郵輪補給等多方位服務。

曾俊鵬是航運界的重量級人物，1976年從台灣海洋大學航運管理系畢業後，1978年進入陽明海運工作，擔任過美國線課長、油運課課長，1984年轉至長榮集團工作，在長邦貨櫃、立榮海運與長榮航空歷練過，1992年底以長榮航空營業本部副理身分，轉任沛華船務總經理，1995年3月創辦崴航國際公司。

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工作期間還抽空到文化大學海洋研究所取得碩士學位，及國立交通大學交通運輸研究所博士班進修。除實務工作外，亦在多所大學任教，目前擔任海洋大學航運管理系講座教授。2004－2007年期間曾經擔任台北市海運承攬公會理事長，現為台北市空運承攬公會暨台北市報關公會常務理事、海洋大學台北校友會理事長，及台灣海洋大學校友總會副會長，目前擔任台灣遊輪產業發展協會理事長。

▲左上圖曾俊鵬(右)與林宗祥祝員工抽大獎；右上圖女主管上台歡唱；下圖曾俊鵬(右四)與貴賓合影，其左為陽明董事長蔡豐明，其右為德翔總經理涂鴻麟（圖／記者張佩芬攝）

曾俊鵬在周年慶宴會上表示，崴航營業項目以國際物流為主，也經營海運快遞、電商、冷鏈運輸、海運管理顧問和遊輪產業發展等領域，公司從20名員工發展到今天超過1300名員工，回顧1995年創業以來，當時的20多名元老同仁到現在多數還在公司服務，是崴航集團最值得驕傲的地方之一。

他露吐，朋友常問：「每個月這麼多薪資，壓力不小吧？」他都說：「沒錯，每月薪資確實不少，但這都是同仁一起努力賺來的，我們並沒有壓力。」，人是集團企業最大的資產。另也常被問：「公司規模這麼大，要怎麼管理？」他回答說：「多年來所有夥伴並肩作戰，大家彼此信任，各有所司，分工合作，我也沒有壓力。」他表示，崴航集團就像一個大家庭，一起走過三十年了，相信未來一定會越來越好，邁向下一個里程碑。

崴航集團在公益方面也不落人後，過去921大地震、汶川大地震和日本海嘯等等，集團都盡一己之力捐款賑災；長期以來，我們每個月都會贊助放心窩協會，幫助弱勢家庭兒童輔導以及一位罕見疾病患者；2023年1月31日捐助新北市消防局上面百萬元救火設備等等。

▲任職30年員工每人領到8.8萬元獎金，由財務長林月清代表致詞；員工抽獎共發出150萬元獎金，20年以上資深身員工共發給165萬獎金。（圖／記者張佩芬攝）

他表示自己有一個理念，要人家對你好，自己要先對人家好。這也是他帶領團隊的核心理念，樹立集團企業的團結與和諧。同事給他取了個外號－「肯德基爺爺」，說他如果穿一套全白西裝，應該就更像了。

曾俊鵬指出，現在國際局勢充滿各種變數和挑戰，這幾天崴航管理階層開了好幾次會討論應對策略，他懇請船公司和櫃場夥伴們能持續給與我指導和支持，崴航會繼續努力成為最值得信賴的合作夥伴。

今日出席貴賓包括陽明海運董事長蔡豐明、德翔海運總經理涂鴻麟、韓新遠洋台灣公司副總經理林榮章、陽明海運台灣營運長林楹棟、中聯航運台灣地區首席船東代表蕭啟元與長榮海運、萬海航運，達飛航運台灣公司高階等。

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