搶進台積電還不夠！大俠武林加碼4檔ETF　月入2.1萬滾出千萬財富

▲大俠武林說，股市回測時不要恐慌，有紀律的持續買進，未來一定會看見市場給出漂亮的報酬。（圖／鏡週刊）

圖文／鏡週刊

全球股市大震盪，不斷考驗投資人承受度，護國神山台積電更在6日來到1005元，差一步就要破千元了。投資達人大俠武林認為，只要選好標的，在股市拉回時進場，未來一定能享受甜美果實；他建議，小資族能以定期不定額方式，逐漸拉高資金量，經過計算，只要每月投入2.1萬元在例如0050這樣的優質ETF，15年後就有機會滾出千萬財富。

台積電將赴美設廠，引起市場情緒高度緊繃，「台積電技術到底會不會被偷走？其實不用太緊張，只要給美國的晶片無虞，其他的川普不會管你，全球化布局反而能減少供應鏈危機。」投資達人大俠武林說，美國只在乎利益有沒有到手，其餘布局都會讓步，「要是都在美國生廠，川普還得解決通膨問題！」

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只是股市大動盪已經震到投資人受不了，大俠武林說，投資考驗的是人性，如果在搞不清楚狀況下進場，越是理財、財越遠離，但懂得如何在大跌時進場、上漲不追高，就能向市場要到漂亮的報酬。不過，一般人確實很難戰勝市場的波動，因此建議小資族，還是以定期不定額的方式，漸漸拉高投入資金，來參與市場。

他計算，過去10年0050的年化報酬率約12%，因此只要每月投入的金額為21,000元，15年後就有機會滾出千萬財富。

那麼，資金分配和進場點要如何判斷？大俠武林給出一指標：恐慌指數，「上面市場5種狀態，當指標落在哪，就投入多少分配資金。」他建議，把資金分成5份，在市場極度恐懼時全數投入、恐懼時投入5分之4、中性時投入5分之3、貪婪時投入5分之2、極度貪婪時投入5分之1。

「去年的8月5日，當天股市一片綠油油，但我積極進場、大量買進，隔天開始一路向上。」他以去年的親身經歷說。反過來，股市要起漲也能適度調節持股部位，「每上漲一個檔次就調節20%資金，賺到資本利得後用剩下的資金持續在市場滾，之後投資會越來越輕鬆。」

「不要小看0050，大家都說他是市值型，其實是高股息。」大俠解釋，長年投資0050，平均成本可以壓在100元左右，以前一次配發5元的現金股利來算，殖利率約5%，「這比很多標榜高股息的ETF來的好。」同時大俠武林還透露另外3檔含息報酬率逾12%的ETF，究竟是哪3檔？更多精彩內容都在《錢鏡你家》節目中完整呈現。

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