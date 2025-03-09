達明機器人要「長腦袋」！生成AI助攻　下半年推人形概念新產品

▲達明總經理陳尚昊表示，隨著語言模型（LM）蓬勃的發展，未來的機械手臂會長出有對話能力的腦袋，將徹底一改過去執行模式。（圖／鏡週刊）

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占工業機器人市場約35％比重的協作機器人（AMR），正隨著生成式AI的問世展現新風貌。廣達旗下全球第二大AMR的達明總經理陳尚昊表示，過去的工業型機器人沒有視覺（眼睛），後來外加攝影機，現在演變到內建視覺完成抓、揀、搬等動作；展望未來，在語言模型（LM）蓬勃發展下，機械手臂將會長出有對話能力的腦袋，只要配合端對端（End to End）的技術，就可以直接透過語意指令直接執行工作，將會是協作型機器人非常大的改變。

「誰說人形機器人一定要用人的外形來呈現？」陳尚昊在3月4日剛開幕的工具機展演講會後，給出這樣的論點。

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達明是全球第二大協作型機器人供應商，以機械手臂導入半導體、車廠組裝、倉儲等工業流程協助業者走向自動化、智慧化。陳尚昊表示，公司從廣明獨立而出後，便以內建視覺為主要競爭核心，增加產品的差異化。

「早從2017年起，我們就推出第一款具有AI辨識的AMR；2019年再推出進階的兩款，同時把AI功能也開放給客戶使用，直到2022年，內建視覺的AI功能更趨完善成熟。」陳尚昊表示，以機械手臂為主體的協作型機器人，未來除了整合更多感測器外，還會陸續導入訓練後的語言模型長出腦袋，「一樣是拿東西，以前是先透過視覺（感測器）讀取原始資料再來輸出，但有了生成AI，機器人會更聰明、更機動，只要直接對話（下指令）就能理解你的指令並獨立完成，這絕對是劃時代的轉捩點。」他指出。

不過，陳尚昊也特別強調，語言模型（Language Model）為基礎的AI威力強大，目前百花齊放，這是推動協作型機器人走向更人性化的有利環境；然而，各種語言模型現階段仍處於訓練階段，精確度其實都還不夠，「工業生產線對精準度的要求相當高，尤其半導體，對毫米微米的誤差容忍度極低，光訓練手臂移動晶圓、校正到精確地置放，就是一大挑戰。」他說。

「我們（達明）投入AI早，對我們來說，客戶需要的訓練資料，我們還蠻清楚的，也一直都在嘗試各種語言模型，這是我們的優勢。」儘管如此，陳尚昊說，這波生成式AI發展非常快，大家還是不能懈怠，公司也絕對做好萬全準備，「萬一哪一天就精準了呢？」言下之意，達明不會缺席，他也透露下半年會有具人形概念的新產品於自動化設備展對外展出。



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