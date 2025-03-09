ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

達明機器人要「長腦袋」！生成AI助攻　下半年推人形概念新產品

達明總經理陳尚昊表示，隨著語言模型（LM）蓬勃的發展，未來的機械手臂會長出有對話能力的腦袋，將徹底一改過去執行模式。（本刊資料照）

▲達明總經理陳尚昊表示，隨著語言模型（LM）蓬勃的發展，未來的機械手臂會長出有對話能力的腦袋，將徹底一改過去執行模式。（圖／鏡週刊）

圖文／鏡週刊

占工業機器人市場約35％比重的協作機器人（AMR），正隨著生成式AI的問世展現新風貌。廣達旗下全球第二大AMR的達明總經理陳尚昊表示，過去的工業型機器人沒有視覺（眼睛），後來外加攝影機，現在演變到內建視覺完成抓、揀、搬等動作；展望未來，在語言模型（LM）蓬勃發展下，機械手臂將會長出有對話能力的腦袋，只要配合端對端（End to End）的技術，就可以直接透過語意指令直接執行工作，將會是協作型機器人非常大的改變。

「誰說人形機器人一定要用人的外形來呈現？」陳尚昊在3月4日剛開幕的工具機展演講會後，給出這樣的論點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

達明是全球第二大協作型機器人供應商，以機械手臂導入半導體、車廠組裝、倉儲等工業流程協助業者走向自動化、智慧化。陳尚昊表示，公司從廣明獨立而出後，便以內建視覺為主要競爭核心，增加產品的差異化。

「早從2017年起，我們就推出第一款具有AI辨識的AMR；2019年再推出進階的兩款，同時把AI功能也開放給客戶使用，直到2022年，內建視覺的AI功能更趨完善成熟。」陳尚昊表示，以機械手臂為主體的協作型機器人，未來除了整合更多感測器外，還會陸續導入訓練後的語言模型長出腦袋，「一樣是拿東西，以前是先透過視覺（感測器）讀取原始資料再來輸出，但有了生成AI，機器人會更聰明、更機動，只要直接對話（下指令）就能理解你的指令並獨立完成，這絕對是劃時代的轉捩點。」他指出。

不過，陳尚昊也特別強調，語言模型（Language Model）為基礎的AI威力強大，目前百花齊放，這是推動協作型機器人走向更人性化的有利環境；然而，各種語言模型現階段仍處於訓練階段，精確度其實都還不夠，「工業生產線對精準度的要求相當高，尤其半導體，對毫米微米的誤差容忍度極低，光訓練手臂移動晶圓、校正到精確地置放，就是一大挑戰。」他說。

「我們（達明）投入AI早，對我們來說，客戶需要的訓練資料，我們還蠻清楚的，也一直都在嘗試各種語言模型，這是我們的優勢。」儘管如此，陳尚昊說，這波生成式AI發展非常快，大家還是不能懈怠，公司也絕對做好萬全準備，「萬一哪一天就精準了呢？」言下之意，達明不會缺席，他也透露下半年會有具人形概念的新產品於自動化設備展對外展出。


更多鏡週刊報導
【達明機器人大進化2】ChatGPT提高客戶投資AI意願　車廠、倉儲實績有利爭搶商機
拚自動化、智慧化也拚防火安全　日月光中壢廠再奪全台第一殊榮
【搶救風場大作戰4】允能股東與銀行團豪砸500億拚一線生機　風場能否回收是問號

關鍵字： 機器人生成AI廣達達明

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

誇張！國道驚見2機車狂飆　1輛竟無車牌違規上路

推薦閱讀

東元2025年校園徵才起跑　開出500職缺

東元2025年校園徵才起跑　開出500職缺

東元集團校園徵才活動8日起跑，首站前進國立臺灣大學椰林大道。東元表示，為了因應公司發展策略，朝向電氣化、節能減碳、綠色能源發展，需要招募具有全球視野的專業人才，包括工業電氣化、能源管理、熱泵冷藏、電控、車用動力系統等領域的青年菁英，都是公司求才的目標 。東元預計全集團將提供500個以上海內外職缺，希望能網羅認同綠能永續的生力軍，一起驅動未來。

2025-03-09 12:33
受台積電影響！他求問「006208買點」　網點出1關鍵：可刪App

受台積電影響！他求問「006208買點」　網點出1關鍵：可刪App

006208（富邦台灣采吉50基金）是討論度頗高的ETF，近日有網友發文表示，這陣子台積電的股價起起伏伏，連帶影響006208，因此他就想知道，109元左右的價位是可以買的嗎？貼文曝光後，引起網友討論。

2025-03-09 11:13
達飛在白宮宣布投資200億做航運建設　是被敲詐？還是逮住機會了

達飛在白宮宣布投資200億做航運建設　是被敲詐？還是逮住機會了

上周四(6日)法國達飛執行長魯道夫·薩德 (Rodolphe Saade)在美國白宮與美國總統川普會面，宣布未來4年將投資200億美元擴建貨櫃碼頭、在芝加哥建航空貨運站，對此外籍船公司台灣公司退休高階在LINE上註解達飛被敲詐了！航港退休高階則認為達飛是迅速抓住機會；而達飛本月3日剛向大陸造船廠訂造12艘1.8萬箱(20呎櫃)貨櫃船。

2025-03-09 09:57
她38歲就退休環遊世界　從3000萬滾到4500萬

她38歲就退休環遊世界　從3000萬滾到4500萬

38歲財務自由環遊世界係金ㄟ！臉書「女孩向錢進$」版主張Ceci就是活生生的例子。早在26歲時，她就訂下離開職場的目標：有車、有房、至少3,000萬元資產，不僅38歲達陣，而且在退休後10年後的今天，資產再成長5成，來到4,500萬元。關鍵則在於，每天必定讀新聞至少15分鐘、危機入市、高檔調節持股。

2025-03-09 07:32
台股周線連二黑跌破半年線　外資投信：選股不選市

台股周線連二黑跌破半年線　外資投信：選股不選市

台股持續受到市場不確定因素導致投資信心不足影響，上周周線下挫477.11點，跌幅-2.07%，周線連二黑，滑落到半年線之下，PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈表示，指數走勢可能出現止穩反彈後，可能國際情勢及川普政策等因素回落，預期震盪幅度加大，指數空間上檔有限，建議關注川普關稅後續細節，以及新趨勢如機器人、自駕車、AI裝置等，台股將以族群及個股表現為主，操作以選股不選市為主要策略，AI可聚焦先進製程、封裝、邊緣運算、規格升級IC設計、光通訊、低軌衛星、機器人等。

2025-03-09 06:05
全家餐飲去年每股賺5.39元　擬配息4.5元

全家餐飲去年每股賺5.39元　擬配息4.5元

全家餐飲（7708）公告2024年財報，全年合併營收為23.79億，年增9.3%；稅後淨利為1.28億，年增27.1%；EPS為5.39元。董事會決議通過擬配發每股現金股利4.5元，以7日收盤價95.5元計，現金殖利率約4.7％，並於5月28日召開股東會。

2025-03-09 06:00
崴航集團30周年　因應市場變局強化中南美運務、設立遊輪服務公司

崴航集團30周年　因應市場變局強化中南美運務、設立遊輪服務公司

經營海空運承攬業務的崴航集團，今(8)日中午在台北晶宴會館舉辦30周年慶，集團董事長曾俊鵬表示，目前集團在全球佈60多間公司，員工超過1300人，一直享有穩定獲利，今年國際局勢充滿各種變數和挑戰，公司積極拓展中南美業務，也已申請設立台灣遊輪服務顧問公司，預計本月底開業，將在現有遊輪員工教育訓練工作之外，展開郵輪補給等多方位服務。

2025-03-08 19:11
中信金高階主管前進台大徵才！延攬跨界跨域人才　招募人數上看7500

中信金高階主管前進台大徵才！延攬跨界跨域人才　招募人數上看7500

中信金（2891）2025年招募人數上看7500人，今（8）日前進「VISION 2025臺大校園徵才博覽會」，由中信金總經理高麗雪親自率領證券事業長張浴澤、旗下子公司中信銀個人金融執行長楊淑惠與東南亞法金事業處處長黃勝文，以及台灣人壽總經理莊中慶等高階主管，走入校園與青年學子互動，身為84級儲備幹部的高麗雪總經理，現場以大學姐身分和同學分享於金融業服務的寶貴經歷，吸引同學認真聆聽、反應熱烈。

2025-03-08 13:56
用蒙古症比喻　郭智輝為失言道歉「深刻自我反省」

用蒙古症比喻　郭智輝為失言道歉「深刻自我反省」

經濟部長郭智輝昨以蒙古症（現稱唐氏症）形容台積電若和英特爾合資一事，引發失言風波。郭智輝今（8）日發聲明致歉指出，對於失言做出不合適且錯誤的比喻造成病患及企業困擾，致上最深歉意，一定會深刻自我反省，日後發言會更加謹慎。

2025-03-08 13:00
JISOO個人粉絲見面會　台新卡友3／10下午1點優先購票

JISOO個人粉絲見面會　台新卡友3／10下午1點優先購票

BLACKPINK成員Jisoo將於3月23日，以個人名義第一次來台舉辦「LIGHTS, LOVE, ACTION!」亞洲巡迴見面會，冠名贊助的台新銀今宣布，開放台新卡友在3月10日下午1點優先搶票。

2025-03-08 12:36

讀者迴響

熱門新聞

快訊／加油等等！明起汽油大降0.5元　柴油降1元

她38歲就退休環遊世界　從3000萬滾到4500萬

超商買飲料「發票中1000萬」　今天沒領就充公！

雲云科技董事長砍人！網預言公司下場：快逃

童子賢評魏哲家　台積電不能一個人武林

他求問「006208買點」　網曝1關鍵：可刪App

一表看懂12家金控前2月獲利　中信金突破百億暫居第一

大俠武林傳授心法：加碼4檔ETF　月入2.1萬滾出千萬財富

全家餐飲去年每股賺5.39元　擬配息4.5元

台航去年本業獲利增34%　陽明股利減讓獲利減逾22%

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

#台13線 銅鑼段大貨車緩速轉彎 機車猛衝「撞進車底」

台中外送員深夜遭撞！車體扭曲變形 騎士噴飛身亡

派翠克神模仿GD新歌 「釣出本尊按讚」！

學生過馬路驚險瞬間！　「先煞車再衝」惡劣駕駛硬闖紅燈

【難怪找不到？！】妹子男生區找鞋子見空鞋櫃嚇傻

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366