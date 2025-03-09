東元2025年校園徵才起跑　開出500職缺

▲東元校園徵才。（圖／東元提供）

記者高兆麟／綜合報導

東元集團校園徵才活動8日起跑，首站前進國立臺灣大學椰林大道。東元表示，為了因應公司發展策略，朝向電氣化、節能減碳、綠色能源發展，需要招募具有全球視野的專業人才，包括工業電氣化、能源管理、熱泵冷藏、電控、車用動力系統等領域的青年菁英，都是公司求才的目標 。東元預計全集團將提供500個以上海內外職缺，希望能網羅認同綠能永續的生力軍，一起驅動未來。

東元電機近年來從動力設備的產品供應，逐步朝向整合與創新解決方案的提供者轉型當中，人力資源的主管表示，正在招募的儲備幹部，就非常需要相關研發技術、工程管理、資訊技術、行銷業務、幕僚管理、及有志前往海外工作發展的人才。東元指出，今年度啟動儲備幹部計畫，就是要打造核心TECO TEAM，負責海外業務拓展、國外建廠/生產/生技、產品經理、海外與投後管理等對應全球市場之相關職類，尤其是有志於機電或能源領域、且有意願往海外發展者；一旦通過甄選，公司將提供全方位訓練、事業單位輪調、重點專案參與及高階導師等培育規劃。東元的人資主管相當期待勇於挑戰追夢的年輕人，在東元的國際舞台發揮專才，締造公司與員工雙贏。

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東元電機是國內機電公司中，海外據點最廣佈的企業，工廠及分公司擴及北美、中國、義大利、新加坡、馬來西亞、 越南、澳洲等，事業版圖橫跨全球，業務涵蓋機電系統暨自動化、智慧能源、空調暨智慧生活三大事業群，除了提供節能動力系統、客製化節能解決方案及能源技術服務，更完成多項國內外儲能系統工程、資料中心機電工程，也是國內最大的離岸風電陸域變電站承攬商。2024年五月底，董事長利明献上任後，積極進行併購與全球佈局，不但已迅速跨足需求高漲的變壓器事業，取得先進的EV動力系統扁線馬達技術，東元在美國的分公司東元西屋馬達公司更投入北美儲能市場、電動車充電樁事業；而東南亞快速興起的資料中心興建及綠能機電工程，也是東元積極拓展的目標市場。

東元表示將持續推動與台灣各大專院校的合作，提供多元化職涯發展機會。人資主管預告，今年的招募列車將繼續前往北科大、中央大學和台科大，誠摯邀請優秀人才，加入東元，開創共榮共好的永續未來。