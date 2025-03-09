只靠護國神山恐變「荷蘭病」！童子賢：別幻想台積電再守護20年

▲和碩科技董事長童子賢出席民眾黨「台灣AI產業與能源政策的挑戰與展望」論壇。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

和碩董事長童子賢近日在民眾黨舉辦的「台灣AI產業與能源政策的挑戰與展望」論壇上發表演說，針對台積電擴大赴美投資的議題，提出了多項見解。他認為將台積電視為「矽盾」和「護國神山」是過於理想化的觀念，台灣不應過度依賴單一產業，否則可能重蹈「荷蘭病」的覆轍。

台積電宣布在美國加碼投資，引發國內外廣泛關注，部分聲音質疑這是否會導致「掏空台灣」。童子賢表示，這種擔憂過於誇大，其他台灣企業如鴻海和廣達在海外設廠並未被認為是掏空台灣，台積電的國際化布局應被視為力量的擴展，而非資源的流失。

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童子賢指出，台灣目前高度依賴進出口貿易，進出口貿易總額占GDP比重已超過100%，這種依賴使得台灣經濟容易受到國際環境變動的影響，因此台灣應該重新審視自身的產業結構和經濟體質，避免陷入過度依賴單一產業的困境。

童子賢以「荷蘭病」為例警示，荷蘭曾因過度依賴天然氣產業而導致經濟結構失衡，但通過政府和企業的合作調整，最終成功克服困境，而台灣應該從中吸取教訓，避免過度依賴半導體產業，並需在人才、法規和產業團隊等方面進行全面調整。

童子賢強調，台積電雖然在全球半導體市場中占有重要地位，但台灣不能只依賴台積電一家公司來維持經濟穩定，「護國神山」能守護台灣5年、10年，台灣雖可享受，但台積電「能否守護台灣20年，可能是神話」，台灣需要推動產業多元化，提升自身在其他領域的競爭力，才能在未來的全球經濟中保持優勢。