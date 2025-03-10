快訊／台積電持平至1005　台股開盤下跌27點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數全面收漲，台股今（10日）以22548.98點開出，指數下跌27.09點，跌幅0.12％。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到1005元；鴻海（2317）上漲1.5元至173.5元；聯發科（2454）下跌15元至1450元；廣達（2382）上漲2.5元來到260.5元；長榮（2603）下跌2元至225元。
美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲222.64點或0.52％，收在42801.72點；標準普爾500指數上漲31.68點或0.55％，收5770.2點；那斯達克指數上漲126.96點或0.7％，收在18196.22點；費城半導體指數上漲141.74點或3.16％，收4629.59點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|42801.72
|▲222.64
|▲0.52%
|S&P500
|5770.2
|▲31.68
|▲0.55%
|NASDAQ
|18196.22
|▲126.96
|▲0.7%
|費城半導體指數
|4629.59
|▲141.74
|▲3.16%
資料來源：證交所
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