快訊／台積電持平至1005　台股開盤下跌27點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面收漲，台股今（10日）以22548.98點開出，指數下跌27.09點，跌幅0.12％。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到1005元；鴻海（2317）上漲1.5元至173.5元；聯發科（2454）下跌15元至1450元；廣達（2382）上漲2.5元來到260.5元；長榮（2603）下跌2元至225元。

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美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲222.64點或0.52％，收在42801.72點；標準普爾500指數上漲31.68點或0.55％，收5770.2點；那斯達克指數上漲126.96點或0.7％，收在18196.22點；費城半導體指數上漲141.74點或3.16％，收4629.59點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 42801.72 ▲222.64 ▲0.52% S&P500 5770.2 ▲31.68 ▲0.55% NASDAQ 18196.22 ▲126.96 ▲0.7% 費城半導體指數 4629.59 ▲141.74 ▲3.16%

資料來源：證交所