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川普移山「零元購」搶台積電　業者嘆台美關係「被已讀不回」

台積電董事長魏哲家三天內橫跨太平洋兩端的總統府開記者會。（圖／報系資料照、路透）

▲台積電董事長魏哲家三天內橫跨太平洋兩端的總統府開記者會。（圖／中時報系資料照、路透）

圖文／CTWANT

3月6日，全球媒體擠爆重慶南路上的總統府，就是要聽台積電（2330）董事長魏哲家如何解釋千億美元投資的「美積電」風暴。因為這筆投資大案，不只牽動一家企業命運，還扯上用盡全台灣資源、一整個世代人才所築起的護國神山，「矽盾」恐出現裂痕，揭起國安隱憂。

儘管美國總統川普選前及上任後，不斷揚言台灣偷走美國晶片業，威逼要使出關稅大刀，台灣人已有耳聞，但台灣時間4日凌晨，魏哲家跟川普在白宮一起開記者會，宣布台積電有意增加1千億美元、約3.3兆台幣，在美國新建3座晶圓廠、2座先進封裝廠及1個研發中心。

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消息一出，震撼政壇、業界、股市及街頭巷尾，台積電不是才剛在2021年4月投入650億美元，在亞利桑那州的晶圓廠都還沒蓋完，怎麼又獅子大開口，簡直是「零元購」搶台積電？對此一重磅消息，正反意見吵得滿天飛。

 經濟部長郭智輝多次提到不會變成「美積電」。（圖／黃鵬杰攝）

▲經濟部長郭智輝多次提到不會變成「美積電」。（圖／黃鵬杰攝）

「全滿了，明年也滿了，後年要蓋的生產線也被訂了，就是這麼簡單。」魏哲家才返台就進入總統府，站在賴清德旁，氣定神閒地說著千億美元投資案，就是美國客戶需求、產線不足，即使台灣將新開11產線，仍產能不夠、土地不夠、人才不夠，一連串的「不夠」，表明更會加碼投資台灣，要讓外界吃定心丸。

由於台積電創辦人張忠謀提及美國就一肚子火，美國製造的成本高昂、員工難搞，據此，總統府記者會上被問及是否被美國施壓才去？賴清德說「政府在台積電赴美投資的過程當中，並沒有接受到來自美國的壓力。」

這一句回話，比起千億美元投資案更令業界擔憂，因為台灣政府不是沒受到來自美國的壓力，而是來自美國的壓力，根本還沒開始。

「政府代表根本沒見到Key Person、當然也沒有任何的談判。」CTWANT記者採訪多家科技界廠商，他們都提到這點，「這次美國強勢主導、不讓台灣政府參與」，「川普只跟台積電談」，「根本沒見到美方官員」，「電視名嘴講這麼多，但現實就是『沒有選擇』！」

一名產業人士向CTWANT記者表示，如果只是純商業考量的擴大投資，那麼台積電應該會在2月11日、12日在美國開董事會後宣布，而不是大部隊已回台灣半個多月後才宣布，賴清德甚至還特別去「拜訪」退休多時的張忠謀。

成軍37年的台積電，今年2月11日首度千里迢迢全團拉到美國開董事會，同一時間，經濟部次長、行政院經貿談判辦公室副總談判代表的江文若，也前往華盛頓，外界都認為是趁著台積電董事會，「順路」去見美國官員。

但華府智庫「德國馬歇爾基金會」印太計畫主任葛萊儀Bonnie S. Glaser透露，這次台灣官員鎩羽而歸，沒見到川普團隊的核心官員，甚至2月中在《紐約時報》撰文，提到「台灣自認為與美國關係良好」。

對於這趟行程，經濟部長郭智輝的說法，也呼應了葛萊儀的論點。政府團出發前，郭智輝說此行是「向美國朋友說明」，2月26日在立法院質詢時提到「談判」一詞，27日媒體追問時強調是「蒐集情報」。江文若先前被CTWANT記者問到業者的談判紅線時，神情凝重不願多談；3月6日在外貿協會活動上再度被追問時，他回應近期沒有再到美國的計畫。

「螺絲真的鬆了，台灣的外交經貿談判人才出現斷層。」業內人士跟CTWANT記者解釋，行政院年初派了至少三波人馬赴美遊說，但一無所獲，CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）的申請報告也被「已讀不回」，但因對方政府正在換屆，新任的還沒來，當然見不到「大頭」。 

前台積電研發處長楊光磊擔憂台灣人才過度傾向半導體。（圖／翻攝自DSET官網、台積電提供）

▲前台積電研發處長楊光磊擔憂台灣人才過度傾向半導體。（圖／翻攝自DSET官網、台積電提供）

除了缺乏談判人才，網路上也開始熱議，台積電赴美後「工程師用腳投票」，恐人才外流，笑稱今年高中生選大學志願，多趕著填理工，因為一畢業正好趕上美國廠建好。「預計上萬的職缺，可能會像當年兩岸開放初期，舉手就能外派」，已在另一家IC設計廠上班的員工跟CTWANT記者展現他的躍躍欲試。

台灣機械工業公會理事長莊大立表示，台灣的護國神山只剩台積電，一旦加大到美國投資力道，恐造成人才出走，台灣其他產業人才取得會更辛苦。

前台積電研發處長、台大領導學程兼任教授楊光磊4日於「2025 TTX區域安全兵推」活動時受訪提到，台灣的關鍵技術不會因台積電赴美而不見，不過台灣因少子化，人才分布在半導體產業的情況偏頗。

台積電在台灣仍在持續建廠中。（圖／黃威彬攝）

▲台積電在台灣仍在持續建廠中。（圖／黃威彬攝）

楊光磊說，以川普在白宮的談話來看，台灣矽盾的效應似乎是在變弱，當有20%的產能移往美國，戰爭爆發時，對美國有極大好處。以第一次、第二次世界大戰為例，當時導致歐洲的科學家跑到美國，美國本土沒事、日子過得很好，「美國人看戰爭的角度與台灣人看戰爭的角度不一樣」。 

延伸閱讀
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關鍵字： 周刊王台積電台美關係

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