川普「關稅武器化」全球開炸　台灣業者反因「弱勢」重燃商機

▲帆宣董事長高新明表示，美國亞利桑那州在台積電入場後，台商越來越多。（圖／台積電提供、帆宣提供）

圖文／CTWANT

「現在在亞利桑那州，跑到街邊一看，很多都是我們台灣的台商。」自從跟著台積電到美國設廠，台灣新東向全球產學研聯盟協進會理事長、帆宣（6196）董事長高新明表示，「赴美」已成台灣企業界的熱門話題，不只亞利桑那州，還有德州、紐約等，除了新IC廠，也有非IC產業前往投資，甚至連房地產、餐飲等商業聚落，也正慢慢成形。

護國神山台積電在台灣時間4日凌晨推出重磅消息，加碼一千億美元到美國設廠，晶圓、封裝、研發一條龍都搬過去，引發全台譁然，這到底是台灣實力的延伸，更多企業赴美布局？還是被川普硬生生拔走產業優勢？正反意見交鋒，火花不斷。

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▲台積電美國投資消息一出，台股盤中一度跌近400點。（圖／中時報系資料照）

台股反應也呈現兩極，台積電赴美消息一出，4日股價一度失守千元大關，但其它相關廠務工程概念股，像是帆宣、洋基工程（6691）都逆勢上漲，台積電廠務指標股漢唐（2404）更是被外資掃貨，家登（3680）董事長邱銘乾在臉書上大讚台灣半導體產業成為全球領頭羊，是台灣人「當責」文化的呈現。

「全球都在看川普的『萬能關稅論』，如果加1次關稅做不到，那就加第2次，科技管制是年年出禁令、越加越嚴格。」光濟科技執行長鄭宗宜跟CTWANT記者說，但若半導體供應鏈因此朝向區域化發展，各地都有在地商機時，業者就會前往落地。

對於台積電供應鏈夥伴來說，這波新設產能也象徵生意到來。「台積電在台灣有近2000家供應鏈，裡面超過1800家都是中小企業，這些人該怎麼去美國？當『隱形冠軍』要被逼著往台前走的時候，資本、人才儲備是不夠的。」鄭宗宜說，產業要國際化的當下，供應鏈應該團結起來，像Uber共乘的概念一起走。

▲臺灣銀行在亞利桑那州開設第一家台灣銀行。（圖／翻攝自Greater Phoenix Economic Council 臉書）

這消息對美國的客戶業者來說，當然是拍手叫好，例如高通Qualcomm執行長Cristiano Amon受訪時表示，「這是大好消息，經濟安全攸關於半導體，更多製造業在美國，對我們來說是一大福音。」

《晶片戰爭》作者Chris Miller看完台積電董事長魏哲家在白宮的宣示後，投書《金融時報》提到，儘管美國廠區在台積電整體營運中的比重不大，但在先進製程所佔比重會提高，鞏固美國在先進晶片製造領域的重要地位，降低對台灣產能的依賴。

不過他也提到此舉對台積電的「兩好三壞」，好處是拉大與競爭對手三星和英特爾的差距、對關稅威脅的紓解，但壞處是更高的生產成本、反壟斷的隱憂，以及削弱「矽盾」導致台灣人民的擔心。

▲工具機產業在中國廠商價格廝殺下，需要另闢道路。（圖／黃耀徵攝）

台經院研究八所所長連科雄認為，危機也可能是轉機，台灣近來有些傳統產業表現不太好，像是手機、汽車零組件，金屬扣件等，其實都遭受不平等待遇，先前美國232條款下，我們沒有被豁免，所以當川普又開始對其它國家多課關稅的時候，「反而讓我們重新取得了平等」。

「美國基於國防理由、不是商業的理由，必然要求要美國製造，例如更多的AI、無人機、自駕車等，誰也擋不住，如果台灣不做、也有別人來取代你。」「在（川普）關稅政策下，有些不划算、反而變成划算，像是工具機，他（中國廠商）打五折都敢賣了，你怎麼跟他打？」鄭宗宜說，台廠會是美國再工業化的關鍵夥伴，如果可以在美國卡位，就能擺脫掉大陸的價格競爭。

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