投資虧損別只想「錢再賺就有」！專家揭時間成本驚人代價

記者黃稜涵／綜合報導

在進行投資時，風險與報酬的平衡往往是投資者必須面對的挑戰，有人為了快速追求財富自由，願意承擔高風險賭一把，而每當賠錢時會安慰自己「錢再賺就有」，在《五分鐘練習致富》一書中指出，這種心態可能導致更多時間花在工作上，賺來的錢不是用來享受生活，而是用來彌補投資損失，反而得不償失。

▲你是快速追求財富自由的人嗎？（圖／視覺中國CFP）



書中提到，在進行投資理財時，低風險通常伴隨著低報酬率。低報酬就如同龜兔賽跑中的烏龜，實在走太慢了，讓人受不了，有些人為了能夠及早達到財富自由的目標，甘願承擔較大的風險來獲得較高的報酬，因為想要快速致富，所以抱持著賭一把的心態而輕視風險，每當賠錢時就安慰自己錢再賺就有。

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錢再賺就有確實沒錯，卻是把原本可以休息的時間或做其他事的時間拿來工作，所賺到的錢不是用來享受，而是用來彌補投資損失。原本投資目的是為了獲得額外報酬，提早退休享受生活，結果卻是越投資越糟，得不償失。

用「分數」來呈現風險承受程度的高低，畢竟還是有一點抽象。既然大多數人的投資目的是希望能早日離開職場、獲得自由，不如把「投資賺錢」vs「投資賠錢」的概念，轉換成「少奮鬥幾年」vs「多工作幾年」的方式，來計算時間成本。

如果想進行某個投機性比較高、風險比較大的投資時，不妨先估算一下，若不幸失敗可能會賠多少錢，然後換算這筆錢你未來要再多工作多久的時間，才能賺得回來，你願意嗎？這就是真正的「風險承受能力」。例如，如果某人進行高風險投資失敗，虧損50萬元，而他的月薪為4萬元，這意味著需要白白工作12.5個月（50萬除以4萬），即一年多的時間來彌補損失。

在追求高獲利、高報酬的同時，也要想想發生高風險、高虧損的可能性。錢再賺就有沒錯，但如果需要工作好幾個月、甚至好幾年的薪水，才能彌補這些虧損，你要問問自己是否能承擔得起這個後果？每個人都希望投資賺錢，但有時總是事與願違，在追求獲利的同時，也要控管投資風險。

▼《5分鐘致富練習》。（圖／采實文化提供）

