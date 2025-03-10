台積電千元掰了！　法人曝「送分題還是送命題」投資關鍵

記者劉邠如／台北報導

台積電（2330）今天股價跌出千元俱樂部，最低觸及992元，終場收在998元。萬寶投顧執行長王榮旭分析，台積電股價下跌的主因之一是川普關稅政策的不確定性，再加上美股表現疲弱，反彈力道有限，導致外資大幅調節持股，使台積電成為外資「提款機」。他指出，如果美股無法回穩，台積電股價短期上漲空間有限。





▲萬寶投顧執行長吳榮旭分析台積電股價。（圖／合成圖）

王榮旭認為，台積電基本面仍然穩健，今年EPS預估仍有60元左右，若以20倍本益比來算，「股價應該有1200元的空間」，至於目前是不是很好的買點？他認為，從中長線來講，目前的本益比是不高，但「是不是最低點，還有待時間觀察」。

AI需求是關鍵 市場憂慮成長放緩

除了川普政策與市場情緒，王榮旭也提到AI需求的成長速度，也是影響台積電後續走勢的重要變數。

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他認為，NVIDIA雖然對AI前景很樂觀，但市場擔心中國推出低價AI模型後，AI基礎設施的增速可能減緩，而近期美國科技巨頭如Meta、Google股價表現不佳，就是反映市場對AI成長放緩的擔憂，也會影響台積電的股價表現。

股價可能跌破500元？ 「短期內不可能」

針對市場上有人擔憂台積電股價可能跌至500元，王榮旭直言：「短時間內不可能，除非高階晶片的需求大幅下降。」

他強調，台積電在高階製程領域幾乎就是獨占市場，且台積電赴美設廠後，「美國客戶的黏著性更高」，不能輕易轉單到競爭對手三星或是英特爾，因此，「如果台積電股價真的跌到500塊，那三星、英特爾不就更慘了嗎？」他認為，除非有新的替代產品出現，否則要出現這樣的跌幅，可能性極低。



▲吳榮旭認為台積電股價受美股影響，短期上漲空間有限。（圖／記者劉邠如攝）

赴美設廠影響？ 王榮旭：利大於弊

針對台積電赴美投資1000億美元是否影響競爭力，王榮旭表示，台積電並非有產能都搬到美國去，雖然生產成本可能增加，但並未影響台積電的市場地位，「甚至可能從美國客戶獲得補償」。

他分析，即便美國新廠全數完工，2奈米以下的高階製程仍有70%至80%的產能留在台灣，這顯示台灣依然是核心生產基地，競爭力並不會因為赴美設廠而削弱，且外資並未因台積電宣布擴大投資美國而調降評等，加上這項投資案緩解了「川普的關稅戰會不會打到台積電?」及「台積電會不會被迫與英特爾合併，造成技術外流？」兩大憂慮，他因此認為這項投資決策，對台積電來說是「利大於弊」。

至於台積電的股價為何未受到激勵而上揚？主要還是受到美股表現不佳影響，台積電的客戶，像Apple、博通、NVIDIA、聯發科，近期股價都在下跌，進而影響到台積電的股價支撐力道，與基本面並無關係。