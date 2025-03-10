金色三麥去年每股賺10.01元　擬配息9元、殖利率5.7％

▲金色三麥董事長葉冠廷。（圖／金色三麥提供）



記者廖婕妤／台北報導

金色三麥（7757）公告2024年財報，全年合併營收為22.04億元，年增13.21％，寫歷史新高；稅後淨利為2.19億元，EPS為10.01元。董事會決議擬配發每股9元現金股利，配發率近9成，以今收盤價157元計，殖利率約5.7％。

金色三麥去年正式登錄興櫃，達成開業20年的新里程碑，近期更將送件申請上櫃，並以「餐酒雙引擎」打造成長動能，除了近期金色三麥信義店將重新開幕，SPORTS NATION運動餐廳也將在台中、台南展店，另也會在台南開出第二間金色三麥及BLAH BLAH Bar，並有全新品牌將在今年推出。

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金色三麥旗下共有10大品牌，經營業務領域廣泛，包含酒類飲品製造銷售、餐廳門市經營、甜點製作銷售，各有不同的品牌定位及市場區隔，且擁有獨立銷售渠道及客群，多元的產品組合分散經營風險，進一步造就金色三麥穩定的營收表現。

展望未來，金色三麥穩定發揮企業厚實的餐飲及釀造經驗，關注餐飲市場脈動，同時也快速回應市場需求，經營品牌會員，更要積極開拓更多新客群，以精準佈局的經營策略，驅動營業規模持續成長，再創下一波新高峰。

此外，金色三麥今日舉辦春酒活動，為感謝員工辛勞，以「三麥魷戲」為主題設計闖關遊戲，優勝者現場將裝滿現金的「金豬撲滿」抱回家，抽獎活動也送出價值180萬元的賓士汽車；另今年海外員工旅遊也將陸續前往愛妮島、日本福岡，實現董事長葉冠廷與同仁環遊世界的夢想。