台積電跌破千元！　分析師揭後勢走向

▲陳慧明認為，美國生產成本較高，台積電中長期毛利率往下。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台積電宣布擴大赴美投資後，股價跌破千元大關，外資也出現調降台積電目標價的評估報告，不過，由於台積電的毛利率仍可達到53％的目標，AI前景還是看好，專家認為，台積電未來股價表現應是短空長多。

台積電擴大在美國生產，可能降低獲利能力，股價反映這個利空衝擊出現震盪走勢，從歷史高點1,160元跌到992元，匯豐證券也開第一槍將目標價從1,500元調降到1,400元。但由於台積電的毛利率53％目標仍可實現，摩根史坦利證券指出，隨生態鏈逐步完善以及規模擴大，情況將逐步好轉，瑞銀證券也認為，由於生成式AI需求擴張以及先進製程技術領先，台積電後勢仍看好，呈現短空長多的格局。

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隨著台積電擴大赴美投資，半導體供應鏈如設備與材料商也都會跟著台積電走。「原本在台灣，現在被逼到美國後，以往創造的出口外匯收入、稅收和就業機會都跑了，對台灣當然不是好消息。」一位資深半導體業者不諱言地說。台大管理學院副教授邱宏仁就在臉書上發文表示，「赴美投資等於刨掉台灣晶圓代工的根，台積電可能使股價跌到500元以下，魏哲家應該下台並向全民道歉。」

此外，外界也在觀察，由於川普反對補貼晶片產業，甚至提出廢除《晶片法案》，市場擔憂台積電不只無法取得剩餘的補助款項，加上擴大赴美設廠，恐侵蝕未來毛利率。「美國廠的生產成本較高，效率較低，加大美國投資或許會影響公司競爭力。」聚芯資本管理合夥人、資深半導體分析師陳慧明說。

陳慧明認為，台積電毛利率中長期應該往下，這也將刺激台積電再次漲價。「預估台積電美國廠到2030年時營收比重會超過1成，未來能否長期投資，還要看美國廠的營運效率，以及台美在半導體的合作是否會更深，利弊仍需觀察。」

一位半導體高層坦言，「面對川普的施壓，不論是魏哲家或劉德音，誰當董事長，去美國協商的結果，都不會有太大差異。」就算有人認為政府應該出面協助台積電談判，但他認為，「政府能幫的忙非常有限，台積電也沒有太多選擇，因為川普不可能繼續容忍台灣壟斷先進製程，期待台灣繼續領先美國一個世代以上，並不實際。幸運的是，三星和英特爾在這次的變局當中，完全沒有占到便宜，從這個角度來看，結果算是好的。」

知名分析師郭明錤也認為，這是一場雙贏的談判，而且台積電可說是目前全球非美國企業當中，與川普談判最成功的。「對台積電來說，1千億美元投資看似龐大，但並無規範細節，台積電未來可據情況調整這筆支出，因此不用太擔心對台積電的影響，台積電最大的挑戰始終來自市場需求，以及能否在先進製程上超越自己。」郭明錤說。



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