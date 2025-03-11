台積電砸千億美元換川普善意　魏哲家2大難題待解

▲魏哲家（右）宣布擴大美國投資，川普（左）對台積電態度軟化。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

上週全球科技業矚目焦點，莫過於台積電董座魏哲家在美國總統川普見證下，宣布擴大對美投資千億美元。60小時後，他又回到台灣與總統賴清德連袂開記者會，希望化解「台積電變美積電」疑慮。本刊調查，魏哲家雖透過擴大投資，讓川普態度有所軟化，但先進製程赴美只是第一回合，手握「設備技術」與「關稅」兩大武器的川普，是否還會有如「入股英特爾」等更嚴苛要求，在在考驗魏哲家的智慧。

上週一（3日）台積電董事長魏哲家先在白宮與美國總統川普，宣布擴大對美投資1,000億美元，時隔60小時後，上週四（6日）他奔波回台，立刻與總統賴清德聯袂召開記者會。不同於在白宮時的神情緊繃，必須看著稿子謹慎發言，當天繫著藍色領帶的魏哲家手插口袋，看起來一派輕鬆。「最近生活有一點緊張啦，這麼短的時間見兩位總統。」魏哲家笑著說。

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會讓魏哲家心情放鬆的關鍵，就在台積電宣布千億美元投資後，拿著課徵100％關稅大棒逼迫台積電就範的川普已不再提「台灣偷走了美國晶片產業」。而是盛讚魏哲家是「這個房間最重要的人」。並改口說：「我不責怪（台灣），反而佩服他們。」

不過，台積電加碼美國還要設研發中心，讓國內憂心優勢技術外流，甚至讓「台積電變美積電」，種種負面消息衝擊股民，台積電股價因此重挫，上週一度跌破千元大關。雖然賴總統說：「沒有來自美國的壓力。」魏哲家也強調，擴大赴美投資完全是因應客戶需求，並非美國施壓才去。「目前產線已滿了，明年也滿了，後年要蓋的生產線也被訂走了，就這麼簡單。」

原來，魏哲家敢如此霸氣，關鍵就來自兩大競爭對手—英特爾與三星，因為製程技術追不上，只能把晶片交給台積電生產。「兩個競爭對手，現在都是我們的客戶，在美國的1,000億美元投資，不會影響今年在台灣新增的11條生產線。」

至於魏哲家為何必須要擴大赴美投資？曾在台積電任職20年的前研發處長楊光磊就坦言，「要台積電擴大在美設廠，絕對是百般不願意。」但是，美國手上擁有兩大武器，是逼著魏哲家不得不去的關鍵。「一是半導體上游的設備和材料，幾乎都由美國廠商掌控；其次，科技業下游的客戶，也都由蘋果、谷歌及亞馬遜等美國科技巨擘掌握。」楊光磊觀察，「在魏哲家入白宮前，川普就已說服台積電最大客戶—蘋果要回美投資5,000億美元，等於用蘋果的力量逼迫台積電到美國設廠。」

更令人擔心的是，川普逼台積電把先進製程落地美國，只是第一回合。本刊調查，雖然川普對台灣半導體態度有所轉變，但業內仍擔心，川普接下來還會對台積電有更多嚴苛的要求。「像是牽涉國防武器的關鍵基礎設施，也要魏哲家配合，這就是為何會傳出，要台積電與英特爾合資的原因。」楊光磊搖著頭說。

他擔心，美國為了掌握國防安全，必須讓美國公司（如英特爾）能擁有先進製程，就會逼台積電幫忙把技術移轉，如果不願轉移技術，就可能被迫分割成兩家公司，「未來台積電亞利桑那廠可能會變成獨立的一家美國公司（美積電），這是大部分台灣人不願意看到的。」



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