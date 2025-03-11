美國經濟衰退壓力大！　日股重挫逾860點

▲日股。（圖／路透）
記者陳瑩欣／台北報導
受到美國經濟衰退疑慮擴大影響，美股血洗近900點，日股今（11）日開盤承壓，至台北時間8點半左右已跌逾866.86點，重摔逾2%，台股同步戒備。
日股重量級標的軟體銀行一度跌逾5%，Sony、日立跌幅近4%，豐田汽車、三菱日聯金融、迅銷都跌逾2%。
日經225指數今日開盤跳空急殺443.9點，以36584.37點開出，隨後跌勢擴大至逾866.86點，截稿前仍跌逾800點，跌幅超過2%。
▲日股。（圖／路透）
記者陳瑩欣／台北報導
受到美國經濟衰退疑慮擴大影響，美股血洗近900點，日股今（11）日開盤承壓，至台北時間8點半左右已跌逾866.86點，重摔逾2%，台股同步戒備。
日股重量級標的軟體銀行一度跌逾5%，Sony、日立跌幅近4%，豐田汽車、三菱日聯金融、迅銷都跌逾2%。
日經225指數今日開盤跳空急殺443.9點，以36584.37點開出，隨後跌勢擴大至逾866.86點，截稿前仍跌逾800點，跌幅超過2%。
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美股4大指數全面下跌，台股今（11日）以22126.06點開出，指數大跌333.09點，跌幅1.48％，隨後跌勢擴大，指數跌逾530點。
2025-03-11 09:03
今年以來主要貿易航線運價呈現持續下跌現象，上海航運交易所的貨櫃運價指數(SCFI)在今年1月3日是2505.17點，上周五(7日)跌至1436.30點，跌幅42.67%，美西、美東與南美線跌幅都在45%-54%之間，船公司為了遏止運價持續下跌，除了未來五周持續減班7%，採取大船換小船、新航線延後開航等措施，如果還不能穩住運價，有可能進一步閒置船舶。
2025-03-11 08:57
受到美國經濟衰退疑慮擴大影響，美股血洗近900點，日股今（11）日開盤承壓，至台北時間8點半左右已跌逾866.86點，重摔逾2%，台股同步戒備。
2025-03-11 08:42
金色三麥（7757）公告2024年財報，全年合併營收為22.04億元，年增13.21％，寫歷史新高；稅後淨利為2.19億元，EPS為10.01元。董事會決議擬配發每股9元現金股利，配發率近9成，以今收盤價157元計，殖利率約5.7％。
2025-03-10 22:13
超商雙雄公布2月營收，受到農曆新年基期不同影響，統一超（2912）單月營收微幅下滑0.82％、全家（5903）單月營收年減逾3％，但都創下同期次高，且累計前2月營收都寫同期歷史新高。
2025-03-10 21:40
華航（2610）公告2024年財報，全年合併營收為2038.79億元，稅後淨利為143.83 億元，EPS為2.38 元，營收、獲利、EPS皆刷新開業以來新高。
2025-03-10 19:38
旅遊搭機需求持續熱絡，航空業者公布2月營收，長榮航（2618）、星宇航空（2646）單月營收持續成長，寫同期新高，華航（2610）單月營收寫同期次高。
2025-03-10 19:32
貨櫃三雄今（10）日同步公告2月營收，受到工作天數較短影響，三雄單月營收皆較上月下滑、但比去年同期成長；累積今年前2月合併營收，長榮（2603）、萬海（2615）年增逾3成，陽明（2609）則成長近15％。
2025-03-10 19:04
全家（5903）今公告2024年度財報，去年合併營收為1051.04億元，年增5.52%；稅後淨利為38.04億元，年增136.04%；EPS為17.04元。董事會決議擬配發現金股利11.5元，配發率67.5％，以今收盤價192元計，現金殖利率約6％。
2025-03-10 18:26
14家公控獲利全數出爐，富邦金控（2881）2月自結稅後淨利148億元，累計前2月稅後純益300億元、較去年同期成長34%，每股稅後盈餘（EPS）為2.2元居冠，國泰金控（2882）2月稅淨利77.9億元，累計前2月稅後淨利達222.8億元，年成長9%，EPS達1.53元居次，14家金控前2月稅後淨利總和突破千億，為1050億元，年增率6.93%。
2025-03-10 18:19
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