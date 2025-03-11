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美國經濟衰退壓力大！　日股重挫逾860點

▲▼日股。（圖／路透）

▲日股。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

受到美國經濟衰退疑慮擴大影響，美股血洗近900點，日股今（11）日開盤承壓，至台北時間8點半左右已跌逾866.86點，重摔逾2%，台股同步戒備。

日股重量級標的軟體銀行一度跌逾5%，Sony、日立跌幅近4%，豐田汽車、三菱日聯金融、迅銷都跌逾2%。

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日經225指數今日開盤跳空急殺443.9點，以36584.37點開出，隨後跌勢擴大至逾866.86點，截稿前仍跌逾800點，跌幅超過2%。

關鍵字： 美股日股重挫暴跌指數

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