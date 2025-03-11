台股屠殺逾530點 台積電跌30元至968

美股4大指數全面下跌，台股今（11日）以22126.06點開出，指數大跌333.09點，跌幅1.48％，隨後跌勢擴大，指數跌逾530點。

貨櫃運價今年跌逾四成 船公司減班、換小船與延後開新航線

今年以來主要貿易航線運價呈現持續下跌現象，上海航運交易所的貨櫃運價指數(SCFI)在今年1月3日是2505.17點，上周五(7日)跌至1436.30點，跌幅42.67%，美西、美東與南美線跌幅都在45%-54%之間，船公司為了遏止運價持續下跌，除了未來五周持續減班7%，採取大船換小船、新航線延後開航等措施，如果還不能穩住運價，有可能進一步閒置船舶。

美國經濟衰退壓力大！ 日股重挫逾860點

受到美國經濟衰退疑慮擴大影響，美股血洗近900點，日股今（11）日開盤承壓，至台北時間8點半左右已跌逾866.86點，重摔逾2%，台股同步戒備。

金色三麥去年每股賺10.01元 擬配息9元、殖利率5.7％

金色三麥（7757）公告2024年財報，全年合併營收為22.04億元，年增13.21％，寫歷史新高；稅後淨利為2.19億元，EPS為10.01元。董事會決議擬配發每股9元現金股利，配發率近9成，以今收盤價157元計，殖利率約5.7％。

超商雙雄2月營收寫同期次高 前2月皆創歷史新高

超商雙雄公布2月營收，受到農曆新年基期不同影響，統一超（2912）單月營收微幅下滑0.82％、全家（5903）單月營收年減逾3％，但都創下同期次高，且累計前2月營收都寫同期歷史新高。

華航去年每股賺2.38元 寫歷年新高

華航（2610）公告2024年財報，全年合併營收為2038.79億元，稅後淨利為143.83 億元，EPS為2.38 元，營收、獲利、EPS皆刷新開業以來新高。

長榮航、星宇航空寫最強2月 華航創同期次高

旅遊搭機需求持續熱絡，航空業者公布2月營收，長榮航（2618）、星宇航空（2646）單月營收持續成長，寫同期新高，華航（2610）單月營收寫同期次高。

貨櫃三雄2月營收月減年增 長榮、萬海前2月成長逾3成

貨櫃三雄今（10）日同步公告2月營收，受到工作天數較短影響，三雄單月營收皆較上月下滑、但比去年同期成長；累積今年前2月合併營收，長榮（2603）、萬海（2615）年增逾3成，陽明（2609）則成長近15％。

全家去年每股賺17.04元 擬配息11.5元、殖利率約6％

全家（5903）今公告2024年度財報，去年合併營收為1051.04億元，年增5.52%；稅後淨利為38.04億元，年增136.04%；EPS為17.04元。董事會決議擬配發現金股利11.5元，配發率67.5％，以今收盤價192元計，現金殖利率約6％。

14家金控前2月賺逾千億！富邦金EPS衝2.2元稱冠 國泰金1.53元居次

14家公控獲利全數出爐，富邦金控（2881）2月自結稅後淨利148億元，累計前2月稅後純益300億元、較去年同期成長34%，每股稅後盈餘（EPS）為2.2元居冠，國泰金控（2882）2月稅淨利77.9億元，累計前2月稅後淨利達222.8億元，年成長9%，EPS達1.53元居次，14家金控前2月稅後淨利總和突破千億，為1050億元，年增率6.93%。