別再追台積電？　法人：台股今年這些類股更迷人

記者劉邠如／台北報導
對於今年台股走勢，萬寶投顧執行長王榮旭認為，2024年台股大漲5000點的主要推動力來自台積電，但2025年資金可能會轉往非台積電概念股。
「行情可能會落在中小型電子股或傳產股，尤其是原物料、航運等產業，這些個股基期較低，近期也有相關題材，像是關稅政策或俄烏災後重建等。」
他指出，AI市場的發展也正在轉向終端應用，如AI PC、AI 手機、AI 機器人、AI 無人機等，這些產業鏈中的個股今年可能陸續發酵，投資人可關注產業輪動的機會。
記者劉邠如／台北報導
對於今年台股走勢，萬寶投顧執行長王榮旭認為，2024年台股大漲5000點的主要推動力來自台積電，但2025年資金可能會轉往非台積電概念股。
「行情可能會落在中小型電子股或傳產股，尤其是原物料、航運等產業，這些個股基期較低，近期也有相關題材，像是關稅政策或俄烏災後重建等。」
他指出，AI市場的發展也正在轉向終端應用，如AI PC、AI 手機、AI 機器人、AI 無人機等，這些產業鏈中的個股今年可能陸續發酵，投資人可關注產業輪動的機會。
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萬海航運（2615）今董事會通過2024年度財報，全年合併營收為1617.99億元，年增61.44%；稅後淨利為474.09億元，EPS為16.89元，營收及獲利均創史上第3高；董事會也決議擬配發每股3.5元現金股利，配發率僅20.7％，以今收盤價85.7元計，殖利率約4％。
2025-03-11 16:26
COMPUTEX主辦單位之一外貿協會今(11)日宣布NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳將於COMPUTEX 2025發表首場主題演講，分享AI與加速運算技術的最新進展與突破。
2025-03-11 14:47
證交所今（11）日公告2月ETF定期定額排名，元大台灣50（0050）因為降手續費與啟動股票分割兩大策略奏效，單月定期定額戶數衝達32萬5340戶，月增逾8.6萬戶，不論是絕對戶數或新增戶數皆在前20大ETF排名中稱冠，市場驚艷。
2025-03-11 14:38
美國總統川普撂下「經濟不排除衰退」的震撼效應持續擴散，台銀日圓現鈔牌告價今（11）日掛出「0.2281」波段最苦，為去年9月18日以來、近半年最苦換匯水準，以10萬台幣換日圓估，已較去年7月少換逾5萬日圓。
2025-03-11 10:24
權值股台積電（2330）在赴美爭議聲中股價震盪，連2個交易日收盤價未能站在千元之上，今（11）日跌勢擴大反而催出小資族進場搶購，單日零股交易量突破800萬股，為今年以來最大量。
2025-03-11 16:14
2024年全球許多國家經歷選舉更迭，新的領袖帶來新的政策方向與政治局面，展望2025年，隨著國際外交和經濟局勢波動，安永聯合會計師事務所認為，全球地緣政治將圍繞從專注競選轉向治理國家、強化經濟競爭力和主權的政策，以及地緣政治競爭持續等三大趨勢發展。
2025-03-11 12:15
川普關稅政策不確定性引發市場對於美國經濟陷入衰退擔憂，今（11）日台股跳空開低，一度大跌逾680多點，摜破22231點年線支撐，由於川普對於關稅實施搖擺不定，投資專家建議，在市場尚未完全反映關稅利空之際，短線投資者宜按兵不動，至於長線投資、資金部位大者，不妨利用利空測底之際逢低布局。
2025-03-11 11:34
台積電（2330）今（11）日股價早盤最低來到963元，下探年線支撐，知名前外資分析師陸行之今早在臉書對於台積電股價指出，1000元保衛戰短期潰敗，止跌指標看「ADR續跌，但台股不跟跌」，認為拉長10年來看，「1000以下很吸引人，900以下更棒，800以下是天上掉下......。」
2025-03-11 11:17
川普關稅戰、烏克蘭負面消息與輝達未來展望不如市場預期，帶動美股近期重挫，市場恐慌情緒攀升，避險買盤湧入債市，此外，美國10年期公債殖利率由先前4.5%回落至4.2%，亦帶動債券價格走揚，又以長天期債券漲幅相對亮眼。根據統計，國內共計11檔A級公司債ETF，目前到期殖利率皆來到5%以上的高水準，吸引力大幅提升，投信法人表示，在全球股市震盪加劇之際，投資組合中納入固定收益資產可望增添防禦的價值，尤以信用品質相對較佳的A級債ETF可望成為資金避風港。
2025-03-11 14:37
財政部關務署表示，台灣釀酒商協會基於近年中國大陸產製之啤酒持續以低價出口至我國，其中不乏於中國大陸設廠的世界啤酒品牌，導致國內啤酒產業遭受損害，爰向財政部申請對自中國大陸產製進口啤酒課徵反傾銷稅及臨時課徵反傾銷稅。
2025-03-11 13:26
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