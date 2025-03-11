別再追台積電？　法人：台股今年這些類股更迷人

記者劉邠如／台北報導

對於今年台股走勢，萬寶投顧執行長王榮旭認為，2024年台股大漲5000點的主要推動力來自台積電，但2025年資金可能會轉往非台積電概念股。

「行情可能會落在中小型電子股或傳產股，尤其是原物料、航運等產業，這些個股基期較低，近期也有相關題材，像是關稅政策或俄烏災後重建等。」

他指出，AI市場的發展也正在轉向終端應用，如AI PC、AI 手機、AI 機器人、AI 無人機等，這些產業鏈中的個股今年可能陸續發酵，投資人可關注產業輪動的機會。