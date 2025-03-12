我的錢都跑去哪了？懂得區分「消費需求」把錢找回來

記者黃稜涵／綜合報導

你是不是常常在月底時發現錢不夠用，但根本不清楚錢到底花去哪裡？事實上，這與「需要」、「欲望」和「需求」的概念息息相關，在《五分鐘練習致富》一書中指出許多人在消費時，往往搞不清楚自己真正需要什麼，導致衝動購物，最後財務失控，若能理解這三者的區別，不僅能讓消費行為更有意識，還能提高金錢使用的效能，確保每一筆支出都物有所值。

▲你是不是常常搞不清楚，自己的錢到底都花去哪裡了！（示意圖／CFP）



書中解釋，「需要」是指生理或心理上的基本需求，例如食物、水、安全感和歸屬感，當肚子餓了，我們需要進食來維持生理機能，這是一種基本的需求。然而，當一個人感到飢餓時，他的腦中可能會浮現滷肉飯、牛肉麵、披薩或壽司等食物選擇，這些則屬於「欲望」，因為它們代表了人們選擇滿足需求的方式，每個人的欲望不同，受到文化背景、個人經驗與市場行銷的影響。例如，當社群媒體上某款手搖飲爆紅，許多人可能會產生購買慾望，即便他們並不真正「需要」這杯飲料。

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「需求」則與經濟能力有關，當一個人擁有足夠的財力來實現某個欲望，這個欲望才會轉變成真正的需求，舉例來說，當月初剛發薪時，有人可能選擇去高級自助餐廳大吃一頓，因為他此時的經濟能力足以支撐這筆消費，但到了月底，當預算緊縮時，他可能只能選擇吃泡麵來果腹，這時他的需求便發生了變化。

除了了解市場機制，個人在財務管理上也應該更有意識地控管支出，確保金錢用在真正重要的地方。許多人在消費時，往往沒有事先規劃，導致不必要的浪費，甚至影響到真正應該優先支付的項目，例如房租、保險或投資，要改善這種情況，可以透過記帳來檢視自己的消費模式，並將支出分為「正常消費」、「浪費」和「投資」三大類，正常消費指的是日常必需品，如食物、交通費和房租；浪費則是不必要的支出，如衝動購物或購買不實用的商品；投資則指的是能為未來帶來價值的支出，例如學習課程、健康管理或退休儲蓄。

掌握「需要」、「欲望」與「需求」的區別，並透過記帳和消費分析來優化支出，可以幫助我們做出更理性的購物決策，避免財務困境。當金錢被用在真正重要的事情上，不僅能提升生活品質，還能確保長期的財務健康，從現在開始，不妨檢視自己的消費模式，看看是否真的把錢花在值得的地方，讓每一分錢都發揮最大的價值。

▼《5分鐘致富練習》。（圖／采實文化提供）

