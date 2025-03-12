跳脫框架！全球首富馬斯克的秘密武器：第一原理思維

記者黃稜涵／綜合報導

你有沒有想過，為什麼有些人能不靠食譜就煮出一桌好菜，而有些人只能照本宣科？為什麼有些人能在陌生領域快速找出解決方案，而有些人只能按部就班、難以突破？關鍵就在於「思考方式不同」，在《超級思維》一書中提到，可以透過「第一原理思維」從根本解決問題，打造更聰明的決策，這也是全球首富馬斯克的創辦特斯拉的秘密武器。

▲全球首富馬斯克。（示意圖／CFP）



書中指出，「第一原理思維」的核心，是從最基本的事實出發，拆解問題，再重新建立解決方案，而不是盲目相信傳統觀點。全球首富馬斯克就是用這種方式，顛覆了電動車產業，他沒有接受「電池很貴」的說法，而是分析電池的基本組成，發現原材料其實沒那麼貴，只要改變製造方式，就能降低成本，讓電動車變得更普及，這種跳脫框架的思考，讓他帶領特斯拉改變了整個汽車市場。

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別被「大家都這麼做」綁住，試著從根本思考！多數人習慣用「這樣做是因為大家都這麼做」的方式來決策，例如：找工作時，許多人會亂槍打鳥投履歷，結果第一個錄取就接受，卻沒想過這是不是最好的選擇；學習新事物時，大部分人只會死記硬背，卻不理解知識的來龍去脈，導致遇到變化就不知所措；創業或投資時，很多人照著市場趨勢跟風，而不是回頭分析「這個東西的價值來自哪裡？有沒有更有效率的方法？」

運用「第一原理思維」，你可以反過來問自己：「這件事的本質是什麼？有沒有更好的做法？」舉例來說，如果你想換工作，與其先投履歷，不如先釐清「我最看重的是薪資、工作環境還是發展機會？」當你釐清這些關鍵要素，再去找符合條件的工作，成功率就會提高很多。

光是拆解問題、想出新方法還不夠，還要實際去驗證你的想法是否可行，這個過程叫做「去風險化」。例如：你以為自己適合自由工作，但實際試過後，發現沒固定收入會讓你焦慮，那就代表這條路可能不適合你；你認為創業一定要大筆資金，但如果嘗試用小成本測試市場，發現有需求，可能就不需要燒錢投入；你認為學寫程式需要花三年，但如果試著用免費資源學習一個月，搞不好你就能快速上手。



我們常說「不要人云亦云」，但要真正做到，關鍵就在於思考方式的轉變，當你遇到問題時，不妨試著問自己：「這件事的本質是什麼？如果從零開始思考，我會怎麼解決？」這種思考方式，不只適用於科技、商業，還能幫助我們在職場、學習、人生選擇上做出更明智的決策，學會「第一原理思維」，你會發現，很多問題其實沒有標準答案，而你可以用自己的方法找到最適合的解決方案！

▼《超級思維》。（圖／采實文化提供）

