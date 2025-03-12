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日月光與Ainos攜手　推動AI氣味數位化技術於半導體製造

▲▼日月光與Ainos攜手推動AI氣味數位化技術於半導體製造。（圖／日月光提供）

▲日月光與Ainos攜手推動AI氣味數位化技術於半導體製造。（圖／日月光提供）

記者高兆麟／綜合報導

日月光半導體（3711）宣佈與AI 驅動的氣味數位化領導廠商 Ainos Inc. 展開策略合作，運用 Ainos 專利的 AI Nose 技術分析空氣中的化學成分(Smell IDs) ，提升製程效率、環境安全性，並確保符合 ESG 規範，進而顛覆傳統半導體製造模式。

這次合作將氣味數位化技術從醫療保健擴展到工業自動化領域。AI Nose 最初為醫療診斷中的揮發性有機化合物（VOC）偵測而開發，如今正擴展至智慧工廠領域。透過解析空氣中看不見的化學模式，AI Nose 能夠提升製造精度、減少浪費，並推動永續經營。

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在半導體生產中，空氣中的化學成分與揮發性有機化合物（VOC）的應用潛能長期被低估，儘管它們對製程穩定性、設備壽命及環境條件產生重要影響。此次合作將在日月光的智慧工廠導入 AI 驅動的VOC氣體偵測技術，將氣體轉化為數位數據，以： 偵測氣體微變化，優化製造流程、 識別材料磨損、氧化與污染的早期跡象，實現預測性維護、 提升環境監測，確保符合嚴格的 ESG 規範並改善工作場所安全。

作為全球半導體智慧製造的領導者，日月光擁有46 座全自動「無人工廠」，如今正邁向下一步，透過AI 驅動的環境智慧, 強化先進製造系統。

日月光執行長吳田玉表示：「這項宣布進一步強化日月光在 AI 驅動製造、環境安全及 ESG 卓越方面的承諾。我們與 Ainos 攜手，透過氣味數位化技術突破創新界限，提升營運效率並推動永續發展。」

Ainos 董事長、總裁兼執行長Eddy Tsai表示：「AI Nose 代表氣味數位化的進化發展，從醫療領域擴展至工業應用，透過解析空氣中的化學數據，我們可開創智慧製造的新領域。與 日月光合作，我們能夠將氣體資訊轉化為 Smell ID，提供即時洞察，幫助工廠運行得更潔淨、更安全、更智能。」

此合作進一步強化將空氣化學數據轉變為一種全新的製造數據類別。當全球產業加速導入 AI 自動化並聚焦 ESG 目標時，此合作為下一代智慧工廠提供可擴展、高影響力的 AI 解決方案。

關鍵字： 日月光

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