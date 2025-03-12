Fed有望提前降息？美國2月CPI年增2.8%低於預期　通膨微幅降溫

▲美國2月CPI年增2.8%，通膨微幅降溫。（示意圖／路透）

記者柯沛辰／綜合報導

美國勞工統計局（BLS）於周三（12日）公布的最新數據顯示，今年2月的消費者物價指數（CPI）年增率從1月的3.0%下降至2.8%，低於市場預期的2.9%。核心CPI年增率也從3.2%降至3.1%，創下4年來新低。這些數據反映了美國通膨增速的全面放緩，可能為聯準會（Fed）提早降息鋪路。

2月CPI數據顯示，按月計算的增幅為0.2%，低於1月的0.5%以及市場預期的0.3%。核心CPI的月增率同樣創下去年12月以來的新低，顯示出通膨壓力有所緩解。

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不過，儘管通膨數據有所降溫，市場對於經濟前景的擔憂仍未消散，因為總統川普重返白宮後，實施了一系列貿易關稅政策，包括對進口鋼鋁課徵25%的關稅，這些措施加劇了市場對經濟衰退的憂慮，也擔心通膨只是暫時降溫。

目前美國面臨著抑制通膨與避免經濟衰退的兩難抉擇。川普政府一方面祭出高額關稅，另一方面大砍政府支出，這些舉措令市場憂心，焦點也從單純的通膨問題，轉向更廣泛的經濟衰退風險。

總體來看，美國2月的CPI數據顯示通膨有所降溫，但在川普政府的貿易政策影響下，未來的經濟走勢仍充滿不確定性。Fed面臨著如何在抑制通膨與維持經濟增長之間取得平衡的挑戰。