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低接美股！誰跌兇就買誰　達人押這檔科技ETF等豐收

川普關稅和台積電赴美設廠引起全球關注，全球股市掀起一波大動盪。（翻攝自白宮 X平台）

▲川普關稅和台積電赴美設廠引起全球關注，全球股市掀起一波大動盪。（圖／翻攝自白宮 X平台）

圖文／鏡週刊

美股不斷下探回測，全因川普關稅政策而起，這是一時恐慌還是大利空？專家分析，經濟環境沒轉壞，投資人不必過度擔憂，此時反而能低接股價重挫的好公司，尤其是美國科技8巨頭，在倒楣時刻用便宜價入手。

台積電將赴美設廠，且在4年內加碼投資1000億美元，可以說是近期最火話題，「這狀況影響範圍廣，造成市場恐慌。」投資達人股添樂說，要是真在美國生產晶片，先天環境和人力條件會不如台灣，尤其美國工程師工時固定，建廠、土地和各項成本都很高，最終恐會反映在產品價格上。

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「台積電長期毛利率在53%或以上，但是當營收變大、利潤降低，未來的毛利率要維持在5成以上有點難度。」台積電核心技術外移和成本增加，是市場兩大隱憂，只是影響有多大，股添樂認為要繼續觀察，「優點是，半導體先進製程都是美國科技巨頭公司，台積電赴美設廠，跟客戶關係更緊密，對拓展美國版圖有幫助。」

利空消息不斷，美股重挫、台積電ADR更是跌破年線；他分析，美國科技股慘摔，但整體經濟環境並沒有看壞，「尤其美國基準利率維持在4%以上，美國聯準會（Fed）還有降息空間」。

原先市場擔憂川普上任後將出現3大隱患：貿易戰引發報復、亞洲成了下個關稅戰場、AI硬體需求疲軟，「要是這些事情真的都發生了，Fed還是能應對；Fed現在不出手，是因為經濟數據看起來還行；等到不好的事件發生後，才有底氣行動。」股添樂分析。

在經濟背景沒變壞的情況下，他認為現在依然是撿便宜的時機，「無論是台股或美股，誰跌得多就買誰，這波跌最兇的是美國科技股，而想要入手美股，科技8巨頭（Alphabet（GOOGL; GOOG）、亞馬遜（AMZN）、蘋果（AAPL）、Meta Platforms（META）、微軟（MSFT）、NVIDIA （NVDA）和Tesla（TSLA），加上博通（AVGO））最值得考慮。」觀察今年以來表現，只有META是上漲的，其他都跌得亂七八糟，「現階段確實出現買進好時機。」

事實上，8巨頭主導美股行情半片江山，股添樂說，想危機入市最簡單就是買進含有8巨頭的科技ETF，若能進一步分散各產業的美股ETF，就更值得考量了，像是00924（復華S&P500成長）、00662（富邦NASDAQ）、00646（元大S&P500）、00858（永豐美國500大）、00971（野村美國研發龍頭）和009800（中信NASDAQ）都是他的觀察名單。

其中，00924去年的總報酬率是43.9%，為其中之最，「00924追蹤的是標普500指數改良版，又以科技股、成長性強的公司為重。」股添樂說，美股走的是科技行情，選股邏輯為科技業為主者，肯定勝出。

盤點00924最新成分股可發現，輝達、蘋果、微軟、META、亞馬遜、Alphabet、博通、特斯拉和禮來，占比分別約10.2%、6.3%、5.8%、5.2%、4.6%、3.9%、3.7%、3.5%、3.2%、3.1%，想參與成長又希望做足配置者確實能考慮該檔ETF。

00924前10大成份股及占比

資料來源：記者整理，以權重占比由高至低排名。

▲資料來源：記者整理，以權重占比由高至低排名。

主要美股指數ETF比一比

資料來源：記者整理，以2024年總報酬率由高至低排名。

▲資料來源：記者整理，以2024年總報酬率由高至低排名。


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關鍵字： 鏡週刊投資理財

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