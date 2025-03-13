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台積電擴大美國投資　央行急找財務人員確認匯率衝擊

▲▼美國總統川普與台積電董事長暨總裁魏哲家在白宮宣布加碼投資。（圖／路透）

▲美國總統川普與台積電董事長暨總裁魏哲家在白宮宣布加碼投資，央行急叩台積電財務部門。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

台積電（2330）董事長魏哲家本月初在美國白宮、台灣總統府宣布對美投資擴大千億美元，市場憂心台幣大舉匯出衝擊穩定性，央行總裁楊金龍今（13）日在立法院指出，央行外匯局迅速聯繫台積電財務部門討論過此事，「他（指台積電）所賺的美元很多」，不用在台灣的外匯市場買美元去投資，短期內不擔心。

楊金龍今赴立法院財委會進行業務報告，立委賴士葆詢問，台積電加碼千億美元投資，加上原本的650億美元，合計1650億美元，央行事先是否知道台積電要加碼投資？楊金龍表示「事先並不知道」。

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不過楊金龍也強調，資金要經過外匯市場匯出，「央行會知道」，依台積電向央行說明，千億美元不會集中在短時間內匯出，而是長時間分批出去。

立委顏寬恒則表達擔憂，認為台積電赴美投資可能會引發其他科技公司跟進，對台灣經濟造成嚴重影響。他指出，川普上任後可能推出更多保護主義政策，尤其是關稅戰，將改變全球經貿格局。楊金龍則認為，台灣產業不會在短期內遭受「掏空」風險。

關於川普關稅戰對台灣的影響，楊金龍表示，目前情勢尚未明朗。台灣對美國出口占GDP的比重較小，無法與墨西哥、加拿大相比。相對而言，美國對中國大陸課徵關稅對台灣影響更大。然而，近年來台灣對大陸的出口以及中國對美國的出口都在調整，整體影響逐漸下降。

至於關稅戰是否會推高通膨，進而影響貨幣政策，楊金龍表示，川普新政對美國通膨影響較大，對台灣的影響較小。根據S＆P Global今年2月的預測，2025年全球通膨率將達3.45％，高於去年9月預測的3.31％。其中，美國、歐元區和英國的通膨率預測上調，而中國大陸的通膨率預測則下調，反映出其通縮風險上升。
 

關鍵字： 台積電央行投資川普市場

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