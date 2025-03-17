先探／精選五％殖利率的優質股　盤勢修正中的保命之道

台股進入股息宣布旺季，一般只要股息殖利率超過四．五％，就屬於相當不錯；當然還要看景氣位於何處，填息機率高是率先選擇標的。

文／方亞申

台積電十八日除息四．五元，恰逢美股不振、台股拉回，但市場對於台積電連續第八次秒填息仍相當期待，是台股強力後盾。台積電也算是台股上市櫃公司除息行情的試金石。

台灣上市櫃企業去年獲利約四．二兆元，預估將配發約二兆元股息。若對照目前川普有意拉高關稅，令經濟衰退，進而降息，四．二五至四．五％美元利率成為重要參考，個股只要殖利率超過美國利率，相對吸引資金進駐，應可特別留意。

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若篩選已公布現金殖利率超過五％且具有填息機會個股，包括：青鋼、聯電、新至陞、禾伸堂、美律、瑞穎、群光、耿鼎、欣銓、花仙子、神基、聯陽、矽格、廣達、瑞昱、東鋼等。

青鋼、東鋼成鋼鐵股指標

鋼鐵股近期因美國提高關稅，內需鋼價漲價勢在必然；而俄烏停戰可能性提高，重建題材促使鋼價開始上漲，包括鐵礦砂、鋼筋等陸續漲價。美國鋼價突破每公噸一千美元，月漲幅持續擴大到二六．七％，出現近兩年難得一見的漲勢。中鋼董事長黃建智表示，今年第二季接單漸入佳境，預告鋼市將進入新一輪的復甦期。黃建智指出，整體鋼鐵市場上半年成績會不錯，中鋼「要用快速、大膽、彈性的作法來掌握今年市況反轉的機會」。而在鋼價還未上漲氛圍前，就擁有相當不錯獲利的青鋼及東鋼，若是一如預期鋼價上漲，預估獲利將更好，相對具有填息機率。

青鋼去年獲利減少個位數，ＥＰＳ略降至三．○一元，仍寫下十一年次高，擬配息二．八元，殖利率約七％，呈現高配息、高殖利率；今年二月營收年增三八．四四％、月增五三％；前二月營收年減十一．八％。

青鋼股價不到四○元，且ＥＰＳ又連續超過三元，相對股價不高，今年又高配息二．八元，填息不難。

東鋼鋼構及鋼筋接單滿手，公司表示訂單能見度直看二六年上半年，去年配息四．二元，今年將配四元。東鋼近十年來最遲五個月內都可填息，且近四年平均配息四．五二五元，若以股價八○元計算，殖利率都有五％，且高息ＥＴＦ買進不少，籌碼相對穩定。

大同、聯電填息機率不小

老牌的大同去年接連處分芙蓉大樓、北市復興南路資產利益帶動下，營收雖年減五％，不過ＥＰＳ六．四六元創下歷史新高，擬配股息二．九五元，暌違二十三年後再度發放股利，預估殖利率超過六．五％。大同指出，未來將朝每半年配息目標前進。由於換人經營，有土地資產，又有熱門產品變壓器，要維持中高水準獲利並不難，相對要填息機率也較大。（全文未完）

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