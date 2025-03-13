長榮29萬股民注意！擬配32.5元 殖利率逾14%

長榮海運（2603）今公告2024年財報，全年合併營收為4635.67億元，年增67.53％，稅後淨利為1394.53億元，年增294.64％，EPS為64.87元，營收及稅後淨利寫下歷史第3高，EPS則寫下歷史次高成績；董事會決議擬配發每股32.5元現金股利，配發率逾50％，以今收盤價230.5元計，殖利率逾14％。

台塑善待33萬股民！去年首見虧損 仍擬配0.5元

台塑（1301）今董事會通過2024年財報，全年合併營收為2000.4億元，稅後虧損12.31億元，EPS為-0.19元，為史上首次虧損，不過董事會不虧待股東，決議擬配發每股0.5元現金股利；據統計，台塑目前共有逾33萬名股東。

永豐金去年每股賺1.75元 總座：現金、股票發放皆優於去年

永豐金（2890）今（13）日召開2024年第四季法說會，過去三年策略執行有成，2024年永豐金稅後淨利222.3億元，年成長12.5%，續創歷史新高，每股稅後盈餘為1.75元，總經理朱士廷於會前記者會指出，2025年所發現金股息、股票股利都會比2024年來得高。

潤泰雙雄配息太小氣！爆失望性賣壓 股民「用腳投票」一檔殺跌停

潤泰集團旗下潤泰新（9945）、潤泰全（2915）公布財報，2024年雙雙大賺超過百億元，潤泰新全年EPS較前年翻逾一倍至6.07元，每股配發股價1.1元，潤泰全EPS大增至13元，每股配息2.5元，兩家公司股息配發率卻不到2成，引爆失望性賣壓，今（13）日潤泰新一度打落38.7元跌停價位，潤泰全大跌逾6%，最低跌至63.1元，摔至2024年5月以來低點。

台塑新智能全台最大彰濱電芯廠完工量產 力拚今年損益兩平

台塑（1301）集團旗下台塑新智能，投資上百億元打造彰濱工業區台塑尖端能源2.1GWh電芯及模組廠，正式完工量產，目前已接獲大規模儲能系統訂單，訂單能見度看到明年上半年，也將陸續出貨電動車用電芯，力拚今年達到損益兩平。

台積電、輝達爆聯手救英特爾 郭明錤：難度高

台積電（2330）日前宣布千億美元（折合3.3兆新台幣）加碼投資美國，接著又傳出台積電向輝達（NVIDIA）、超微（AMD）和博通（Broadcom）提議成立一家合資企業以接手經營英特爾（Intel）晶圓代工部門，引發各界關注。天風國際證券分析師郭明錤表示，認為傳言離實行尚遠，且執行難度高，並非目前基本面的研究重點。

紅海危機再起 貨櫃三雄勁揚、陽明漲逾4％

紅海危機捲土重來，胡塞組織宣布將重啟攻擊行動，鎖定經過紅海海域的以色列船舶，恐將再度掀起貨櫃運價漲價潮，貨櫃三雄今（13）日股價開高，其中陽明（2609）挾帶配息高殖利率話題，早盤漲逾4％，長榮（2603）及萬海（2615）也漲近2％。

陳立武睽違7個月重返英特爾 去年閃辭3大理由曝光

英特爾（Intel）董事會於美國時間（12）日宣布，將任命前董事陳立武為第4任執行長，該任命將於3月18日生效。有趣的是，被視為Intel「救世主」的陳立武去年8月以3大理由閃辭該公司董事，當時Inel一度承受「沒救了」的評價。

台積電土洋對作！外資狠砍7843張 八大行庫砸逾14億送暖

權值股台積電（2330）今（13）日再度遭遇外資狠砍7843張，八大官股行庫持續進場救援。根據券商進出資訊，八大官股行庫今日砸逾14.61億元搶進1503張，為銀彈護盤最多的一檔上市個股。

長榮鋼去年每股賺6.12元 擬配息5元、殖利率逾5％

長榮鋼鐵（2211）公布2024年度財報，全年合併營收為129.17億元，年增16%，稅後淨利為25.53億元，EPS為6.12元；董事會決議擬配息每股5元現金股利，配發率近82％，殖利率逾5％。