台積電土洋對作！外資狠砍7843張　八大行庫砸逾14億送暖

▲台積電外觀。（圖／記者廖婕妤攝）
記者陳瑩欣／台北報導
權值股台積電（2330）今（13）日再度遭遇外資狠砍7843張，八大官股行庫持續進場救援。根據券商進出資訊，八大官股行庫今日砸逾14.61億元，為銀彈護盤最多的一檔上市個股。
台積電今日開高走低，以上漲12元或1.21%、每股1000元開出，開盤1分鐘上漲17元至1005元，不過近午盤賣壓出籠股價翻黑，終場跌23元收965元，拖累指數收跌316.68點至21961.68點，雙雙收在今日最低點。
盤後證交所公告，台積電遭外資砍7843張，持股比例降至72.78%，為2023年12月以來低點。
不過八大官股行庫持續買台積電，砸逾14.61億元、搶進1503張，而八大行庫台股今日買超上市公司共49.69億元，累計13個交易日皆站在買方，累計買超金額已達728.14億元。法人認為，外資重手倒貨，八大行庫進場承接有「踩煞車」穩盤壓陣的意味。
除了台積電以外，八大官股行庫今日護盤金額第2大上市公司為聯發科（2454）唯買超金額僅5.91億元，遙遙落後台積電，其後上市公司買超金額未達4億元，依序為微星（2377）、鴻海（2317）、日月光投控（3711）、長榮航（2618）、潤泰新（9945）、華碩（2357）與長榮（2603）。
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