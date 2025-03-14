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英國勞氏新聞：如果川普的港口費不終止　美國恐面臨貿易「世界末日」

▲紐澤西港。（圖／紐澤西港務局提供）

▲勞氏新聞評析，如果川普的港口費不終止，美國恐面臨貿易「世界末日」。（圖／紐澤西港務局提供）

記者張佩芬／綜合報導

美國總統川普計劃對大陸製造船舶收港口費計畫，英國勞氏新聞分析指出，如果川普的港口費不終潛在證人提交的見絕大多數是負面的止，美國可能面臨貿易「世界末日」。分析中指出，美國貿易代表辦公室關於對大陸製造船舶收取港口費計劃的聽證會，潛在證人提交的意見絕大多數是負面的，商界領袖警告說，這可能會對美國的進口成本、美國的出口競爭力和美國整體經濟產生災難性影響。

對於勞氏新聞的評析，陽明海運前董事長謝志堅指出，勞氏新聞並非危言聳聽，船隻並非喊調明天就能到的，船舶調度需要時間，而且因為中國製造船舶市佔率很高，想把非中國建造船舶調到美國線，估計不會有足夠船舶可供運用，因為像歐洲線的2萬箱(20呎櫃)上下貨櫃船，無法彎靠美國港口，而航行大西洋與中南美大的中小型貨櫃船，每彎靠一個美國港口就要付100萬美元港口費，會讓每箱營運成本過高，無法經營下去，亞洲-美國航線船公司也會減少彎靠港口，以降低營運成本，造成船隻集中彎靠樞紐港，中小型港口無船彎靠現象。

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世界航運委員會估計川普這項措施會讓每個貨櫃增加500-800美元費用；業界龍頭地中海航運則指出，如果成本無法轉嫁，就會撤退部分航線。

美國出口商因為雙向貨載不均衡問題，美國出口貨長期享有低運價，例如亞洲運往美西每大箱(40呎櫃)運價約1800美元，美國運往亞洲貨載每大箱運價僅約5、600美元，而美國較小港口很多是主要農產品出口港，不論是運價高漲，或是無船彎靠，對美國出口商來說都是大災難，進口商也會因為運輸成本上漲，不得不調升貨價，進而引發通膨。

謝志堅認為，美國想恢復造船業榮光，應該理性處理問題，對陸造船不應溯及既往，否則至少也要給一到兩年的緩衝期，另一方面透過獎勵措施，爭取韓國造船業到美國設廠，此時對陸製船收取額外港口費，是傷人傷己的做法。

去年中國新接單船舶佔全球76.2%、韓國佔15.5%、日本佔5.3%，三國累計手持訂單佔比為57%、22.9%與15.1%。

勞氏新聞指出，在疫情期間，美國的供應鏈中斷在歷史上是嚴重的。根據提交給美國貿易代表辦公室的意見，如果川普政府實施針對陸製船彎靠美國港口收取外額外港口費計畫，進口商、出口商和整個美國經濟都將面臨災難。一些高管還直言不諱地斷言，如果該計劃按書面形式獲得批准，他們的公司將倒閉或離開美國。公聽會將在本月24日舉行。

總部位於佛羅里達州的Seaboard Marine是服務於加勒比海、中美洲和南美洲的美國最大的外國旗幟貨櫃航運公司，該公司表示，擬議的規則“將產生意想不到的後果，致使Seaboard Marine等美資運送人倒閉，同時將更多業務推向大型外資運送人。

總部位於弗吉尼亞州的大西洋貨櫃航運公司(Atlantic Container Line)從事跨大西洋貿易業務，該公司表示，該公司將被迫終止其美國服務，關閉其美國辦事處，解僱其美國員工，並將其船隻重新部署到其他貿易航線。

另外多家乾散貨物流供應商、私人乾散貨碼頭經營者、貨櫃船公司等表示，這筆收費用會讓公司倒閉，甚至在一次航行中倒閉。總部位於佛羅里達州的經紀公司吉肖特航運公司(Gisholt Shipping)總裁漢斯·勞厄(Hans Laue)警告說，這項收費至少會導致數十家美國中小型企業倒閉，讓數以萬計民眾失業，可能是美國工業和美國公民的全面世界末日。

美國大豆協會指出，掛美國旗的船隻沒有能力處理大豆的出口運輸，如果這項提案生效，美國大豆將被排除在全球出口市場之外。

關鍵字： 勞氏新聞川普港口費不終止美國貿易世界末日

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