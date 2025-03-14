台積電合資出手救英特爾　韓媒：加劇三星代工困境

▲三星電子。（圖／路透）

記者巫彩蓮／綜合報導

《韓國先驅報》報導，南韓市場專家警告，如果台積電（2330）與美國主要晶片設計公司設立合資企業，以經營英特爾的晶圓代工業務，三星電子的晶圓代工業務可能面臨嚴重危機，恐面臨市佔率的下滑。

《路透》日前獨家報導，台積電提議與輝達（Nvidia）、超微（AMD）和博通（Broadcom）成立合資企業，接管英特爾的晶圓代工業務，台積電在合資企業的持股比例不超過50%。

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《韓國先驅報》報導稱，台積電接觸廠商都是半導體產業的重要企業，擁有大量代工訂單。人工智慧 (AI) 晶片需求不斷成長，如果台積電與主要企業合作，並因此獲得大量訂單，三星電子的晶圓代工業務可能進一步被邊緣化。

報導引述一位不願透露姓名的市場人士表示，如果接管英特爾晶圓代工業務的該計劃實現，將是三星電子面臨的最糟糕情況之一。

三星電子是僅次於台積電的第二大晶圓代工廠，但仍遠遠落後於台積電，根據

TrendForce統計，2024年第4季，台積電市佔率上升至67.1%，較前一季增加2.4個百分點，但三星的市佔率從 9.1% 下降至 8.1%。

三星去年第4季三晶圓代工部門營業虧損超過2兆韓元，而台積電目前生產全球約 90%的先進晶片，三星電子一直在努力縮小差距，但包括蘋果和輝達在內的主要科技公司，仍只將訂單下給台積電，讓三星電子陷入困境，因為缺乏大訂單客戶，三星將無法擴大晶圓代工業務，導致晶圓代工業務難以轉虧為盈。